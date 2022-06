Người dân vui mừng nhận cầu kiên cố trước mùa mưa lũ

Nhờ mạng lưới chuyển phát rộng khắp các tỉnh, thành tại Việt Nam, BEST Express có cơ hội tiếp cận nhiều hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Đại diện doanh nghiệp cho biết định hướng của họ hiện tại không chỉ tập trung vào phát triển kinh doanh nội địa, mà còn hy vọng có thể chung tay giúp đời sống dân sinh thêm ổn định, ấm no.

Trước đó, đại diện BEST Express đã trao tặng 200 triệu đồng cho đại diện xã Vĩnh Gia, An Giang, xây hai cầu bê tông đầu tiên trong chuỗi chương trình thiện nguyện hợp tác cùng Quỹ Hy Vọng tại ĐBSCL, dành tặng cho bà con địa phương. Bên cạnh đó, với thế hệ trẻ tương lai, BEST luôn dành sự quan tâm đặc biệt, mong muốn mang đến cho các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn một tuổi thơ an toàn, không âu lo, giúp các em đến trường ổn định và phát triển toàn diện.