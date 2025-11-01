Người dân về quê bằng xe điện, tiêu thụ xăng dầu giảm dịp lễ lớn

Trung QuốcNhiều người sử dụng xe điện cho hành trình dài đã chấm dứt tình trạng tiêu thụ xăng dầu tăng vọt vào dịp "Tuần lễ vàng" trong tháng 10.

Tianyu Jiang đã thực hiện chuyến đi dài 2.000 km trong tháng 10, dịp tuần lễ quốc khánh của Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên anh lái xe điện từ lưu vực Tứ Xuyên, Tây Nam, đến Bắc Kinh.

"Tôi từng lái xe chạy xăng và chưa bao giờ lái xe điện cho một chuyến đi dài như vậy, nhưng việc lái xe điện đường dài giờ đây không còn là vấn đề nữa", Jiang nói.

Anh là một trong số hàng chục triệu người Trung Quốc ngày càng ưa chuộng xe điện, những người được hưởng lợi từ việc mở rộng cơ sở hạ tầng sạc điện để đảo ngược tình trạng bùng nổ tiêu thụ xăng dầu thường thấy trong kỳ nghỉ lễ tháng 10, được gọi là "Tuần lễ vàng".

Xe điện đang được sạc tại một trạm trên đường cao tốc ở Doanh Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: China News Service

Theo công ty tư vấn Sublime China Information (SCI) của Trung Quốc, nhu cầu xăng dầu của Trung Quốc ước tính đã giảm 9% trong tháng 10, xuống còn 12,5 triệu tấn, với mức tiêu thụ trung bình hàng ngày gần như không đổi so với tháng 9.

Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu giảm sút trong dịp lễ là dấu hiệu cho thấy sự sụt giảm chung về mức tiêu thụ nhiên liệu của Trung Quốc, bắt nguồn từ việc áp dụng xe điện rộng rãi hơn.

Tiêu thụ xăng dầu tại quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới đã đạt đỉnh vào năm 2023 và đơn vị nghiên cứu của hãng dầu quốc doanh Sinopec dự kiến nhu cầu giảm hơn 4% trong năm nay so với 2024.

Trong 9 tháng đầu năm, xe điện và xe hybrid chiếm gần một nửa tổng doanh số xe mới.

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết, 20% trong số 63,5 triệu chuyến đi bằng ôtô trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 8 ngày là bằng xe điện hoặc xe hybrid.

Lượng điện sử dụng hàng ngày tại các trạm sạc, một chỉ số đại diện cho việc sử dụng xe điện, đã tăng 45,73% trong Tuần lễ vàng năm nay, so với năm 2024.

Việc áp dụng xe điện được hưởng lợi từ nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng sạc của Trung Quốc, với khoảng 18 triệu cổng sạc vào cuối tháng 9, tăng 54,5% so với cùng kỳ 2024.

"Trong những giờ cao điểm di chuyển, cả việc sạc và tiếp nhiên liệu đều đồng nghĩa với việc phải chờ đợi", ông Jiang nói. "Nếu bạn thực sự cần sạc, hãy ra khỏi đường cao tốc và bạn sẽ tìm thấy các trạm sạc trong vòng 10 km, và giá cả rất rẻ".

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, Xu Yuan đã lên đường bằng xe điện, tận hưởng hành trình 300 km êm ái và thoải mái nhờ mạng lưới sạc điện đang mở rộng nhanh chóng.

"Việc sạc điện giờ đây cực kỳ nhanh chóng, chỉ mất 10 phút cho 60 kWh", Xu chia sẻ. "Với các bộ sạc được bố trí dọc theo toàn bộ tuyến đường, tôi có thể lái xe mà không phải lo lắng về phạm vi hoạt động".

Xu hướng này được nhấn mạnh bởi một con số đáng chú ý. Vào ngày 1/10, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 8 ngày, lượng điện sạc trên đường cao tốc đạt 17,49 triệu kWh, mức cao kỷ lục và tăng 41,95% so với 2024.

Mỹ Anh (theo Reuters)