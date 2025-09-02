Người dân ùn ùn trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Cũng trong chiều nay, hàng nghìn xe máy, ôtô từ các tỉnh miền Tây trở lại TP HCM, miền Đông sau nghỉ lễ khiến lượng xe trên quốc lộ 1 cùng tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận tăng đột biến.

Trong ảnh là cảnh hỗn loạn tại nút giao giao đường dẫn cao tốc TP HCM - Trung Lương với quốc lộ 62 tại phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh.