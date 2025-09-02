Người dân ùn ùn trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Từ 16h, cửa ngõ phía Tây TP HCM trên quốc lộ 1 đông đúc xe từ các tỉnh miền Tây đổ về. Dòng xe nối dài từ cầu vượt Bình Thuận đến giao lộ Nguyễn Hữu Trí, trong đó ôtô, xe khách di chuyển chậm, nhiều đoạn ùn tắc.
Xe máy phải len lỏi giữa các ôtô hoặc chạy lên vỉa hè để đi lại.
Càng về tối, lượng người từ các tỉnh trở lại TP HCM làm việc, học tập tăng cao khiến đoạn quốc lộ 1 dài khoảng 2 km qua huyện Bình Chánh cũ ùn tắc. Lực lượng chức năng phải phân luồng, điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu để giảm kẹt xe.
Nhiều người đi xe máy từ quê trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ lễ 2/9 mang theo nhiều đồ đạc. Trẻ em tỏ ra mệt mỏi sau chặng đường dài di chuyển giữa thời tiết oi bức.
Cũng trong chiều nay, hàng nghìn xe máy, ôtô từ các tỉnh miền Tây trở lại TP HCM, miền Đông sau nghỉ lễ khiến lượng xe trên quốc lộ 1 cùng tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận tăng đột biến.
Trong ảnh là cảnh hỗn loạn tại nút giao giao đường dẫn cao tốc TP HCM - Trung Lương với quốc lộ 62 tại phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh.
Trên cao tốc TP HCM - Trung Lương hướng về TP HCM, do lượng xe đông khiến cao tốc ùn tắc nhiều km. Cảnh sát giao thông phải điều tiết phương tiện di chuyển theo hướng quốc lộ 1 để giảm ùn tắc.
Nhóm phóng viên