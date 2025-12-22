Người dân tử vong sau khi cố ngăn kẻ đâm dao ở Đài Loan

Người đàn ông 57 tuổi đã tử vong vì vết đâm vào tim sau khi cố ngăn kẻ tấn công tại ga tàu điện ngầm ở trung tâm Đài Bắc.

Thị trưởng Đài Bắc Chiang Wan-an hôm 21/12 cho biết ông Yu Chia-chang đã cố ngăn cản Chang khi nghi phạm dùng dao lưỡi dài tấn công đám đông ở ga tàu điện ngầm ngày 19/12. Ông Yu tử vong tại bệnh viện vì vết thương sâu 5 cm, xuyên từ phổi phải đến tâm nhĩ trái.

Gia đình ông Yu sẽ được bồi thường ít nhất 5 triệu Đài tệ (158.000 USD) theo chế độ bảo hiểm của Tổng công ty Vận tải nhanh Đài Bắc.

Chính quyền địa phương đã tổ chức các hoạt động vinh danh ông Yu với sự tham gia của đông đảo người dân. Giới chức thành phố Đài Bắc và Đào Nguyên, nơi ông Yu sinh sống, cũng sẽ nộp đơn xin đưa bài vị của ông vào ngôi đền dành cho những người hy sinh tính mạng vì cộng đồng.

Theo Thị trưởng Chiang, thành phố sẽ truy tặng bằng khen cho ông Yu và hỗ trợ gia đình ông xin khen thưởng từ cấp chính quyền cao nhất của đảo Đài Loan.

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công ga tàu điện ngầm ở Đài Bắc, Đài Loan hôm 21/12. Ảnh: CNA

Ba người thiệt mạng và 11 người bị thương sau khi Chang, 27 tuổi, tấn công bằng bom khói và dao tại ga tàu điện ngầm. Nghi phạm chết do nhảy xuống từ một tòa nhà gần hiện trường sau khi gây án. Giới chức tin rằng Chang hành động một mình và họ đang xác định động cơ của vụ tấn công.

"Dựa trên những gì chúng tôi đã xác định được trong quá trình điều tra, nghi phạm Chang không phát ngôn hay thể hiện quan điểm liên quan chính trị, tôn giáo hoặc bất kỳ hệ tư tưởng nào. Chúng tôi bước đầu loại trừ khả năng đây là hành vi khủng bố", một quan chức cảnh sát thành phố Đài Bắc cho hay.

Trong iPad của Chang, cảnh sát phát hiện lịch sử tìm kiếm "các vụ giết người bừa bãi", trong đó có vụ đâm dao trên tàu điện ngầm Đài Bắc hồi năm 2014 khiến 4 người chết.

Chang từng tham gia lực lượng vũ trang nhưng đã bị buộc xuất ngũ vì lái xe trong tình trạng say rượu. Chang cũng đang bị truy nã vì không chấp hành lệnh tham gia huấn luyện quân sự dự bị. Theo quy định của Đài Loan, quân nhân đã xuất ngũ phải trải qua 7-14 ngày huấn luyện dự bị trong vòng 8 năm kể từ khi rời quân ngũ. Việc không trình diện tham gia bị coi là hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Huyền Lê (Theo AFP, Taipei Times, Focus Taiwan)