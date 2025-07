Người dân truy đuổi 10 km bắt tài xế gây tai nạn liên hoàn

Đăk LăkSau khi tông ôtô và xe đạp điện, Hoàng Tấn Lực lái xe khỏi hiện trường bị người dân truy đuổi, chặn bắt cách vị trí tai nạn khoảng 10 km, ngày 10/7.

Khoảng 11h, anh Lực (28 tuổi) lái ôtô chạy hướng Đăk Lăk đi Lâm Đông, theo quốc lộ 27. Khi đến phường Tân Lập (thuộc TP Buôn Ma Thuột cũ) , ôtô bất ngờ tông xe bán tải chạy phía trước do Đặng Văn Lịch, 40 tuổi, cầm lái.

Ôtô gây tai nạn liên hoàn. Ảnh: Ngọc Oanh

Chưa dừng lại, ôtô của Lực tiếp tục va chạm với xe đạp điện do cháu Lương Ngọc Bảo Hân (11 tuổi, học sinh) chạy cùng chiều. Sau đó, tài xế Lực lái xe rời đi và bị người dân đuổi theo bắt giữ bàn giao cho công an phường Tân Lập.

Vụ tai nạn khiến cháu Hân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Vùng Tây Nguyên. Ba xe hư hỏng nặng, đầu ôtô gây tai nạn bẹp dúm, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 30 triệu đồng.

Theo công an, tai nạn do anh Lực lái ôtô không giữ khoảng cách an toàn. Cả hai tài xế bán tải không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.

Trần Hóa