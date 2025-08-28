Người dân trải nghiệm chuyến bay mô hình Vietnam Airlines

Không gian trưng bày của Vietnam Airlines tại Triển lãm Thành tựu đất nước chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" có diện tích 1.500 m2, lớn nhất trong các đơn vị hàng không, thuộc phân khu "Khát vọng bầu trời". Với thông điệp "cùng non sông cất cánh", không gian được thiết kế như một chuyến bay trải nghiệm, tái hiện 30 năm hình thành và phát triển của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam.

Khu trưng bày được thiết kế theo 5 cột mốc phát triển của hang gồm: Lịch sử và khát vọng chinh phục bầu trời; Hệ sinh thái dịch vụ mặt đất và những nỗ lực phát triển xanh; Dịch vụ trên không và đội ngũ phi công, tiếp viên; Đội tàu bay hiện đại, chuyển đổi số, công nghệ mô phỏng và thực tế ảo và Hệ thống mạng bay toàn cầu.