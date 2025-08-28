Người dân trải nghiệm chuyến bay mô hình Vietnam Airlines

Không gian trưng bày của Vietnam Airlines tại Triển lãm Thành tựu đất nước chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" có diện tích 1.500 m2, lớn nhất trong các đơn vị hàng không, thuộc phân khu "Khát vọng bầu trời". Với thông điệp "cùng non sông cất cánh", không gian được thiết kế như một chuyến bay trải nghiệm, tái hiện 30 năm hình thành và phát triển của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam.
Khu trưng bày được thiết kế theo 5 cột mốc phát triển của hang gồm: Lịch sử và khát vọng chinh phục bầu trời; Hệ sinh thái dịch vụ mặt đất và những nỗ lực phát triển xanh; Dịch vụ trên không và đội ngũ phi công, tiếp viên; Đội tàu bay hiện đại, chuyển đổi số, công nghệ mô phỏng và thực tế ảo và Hệ thống mạng bay toàn cầu.
Buồng lái mô phỏng Airbus A320/321 giúp khách tham quan có cơ hội thử cảm giác cất cánh, hạ cánh như một phi công. Trung tâm huấn luyện bay của Vietnam Airlines ở TP HCM đang khai thác hệ thống buồng lái mô phỏng cho nhiều chủng loại tàu bay hiện đại như Airbus A320, A321, A350 và Boeing 787. Các thiết bị này phục vụ công tác huấn luyện và đào tạo phi công, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không Việt Nam.
Khu cổng chào được thiết kế như đôi cánh chim vươn rộng, tượng trưng cho khát vọng bay cao của dân tộc. Phía trước là màn hình LED diện tích 40 m2, liên tục trình chiếu những thước phim tư liệu về lịch sử ngành hàng không Việt Nam xen kẽ các thước phim quảng bá hình ảnh đất nước, Vietnam Airlines và các hãng hàng không khác.
Khu check-in là nơi tái hiện dịch vụ làm thủ tục hàng không. Khách tham quan sẽ nhận thẻ lên máy bay, trải nghiệm quy trình hiện đại và tìm hiểu về chương trình khách hàng thân thiết Lotusmiles.
Khu phòng khách Bông Sen tái hiện dịch vụ phòng chờ hạng Thương gia. Hiện Vietnam Airlines phục vụ hành khách tại gần 800 phòng khách Bông Sen, phòng chờ hạng Thương gia tại Việt Nam và trên toàn cầu. Theo đại diện hãng hàng không, nơi đây cung cấp chỗ nghỉ ngơi, thư giãn trước mỗi chuyến bay, đồng thời giúp khách hàng cảm nhận phong cách phục vụ cao cấp của hãng.
Tại khu trưng bày trang thiết bị mặt đất và xe tra nạp nhiên liệu, người dân sẽ được tìm hiểu các thiết bị phục vụ mặt đất như xe thang, xe kéo đẩy máy bay, xe nâng cùng xe tra nạp nhiên liệu SAF. "Đây là minh chứng cho năng lực khai thác đồng bộ và định hướng phát triển bền vững của Hãng hàng không quốc gia, đồng thời cũng khẳng định Vietnam Airlines là hãng đầu tiên tại Việt Nam đưa nhiên liệu hàng không bền vững SAF vào khai thác", đại diện hãng nói.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh (chính giữa) tham quan khu trưng bày động cơ máy bay của Vietnam Airlines. Tại đây trưng bày hai loại động cơ. Động cơ D-30 của máy bay Tupolev gắn với giai đoạn lịch sử đầu tiên của ngành hàng không Việt Nam, được sản xuất năm 1985 và dừng hoạt động vào năm 1995.
Động cơ Rolls-Royce Trent XWB của Airbus A350 thuộc dòng hiện đại nhất thế giới, đang được Vietnam Airlines khai thác. Động cơ này có lực đẩy tối đa 84.000 pound-force, tiết kiệm nhiên liệu tới 25% so với thế hệ trước, đã tích lũy hơn 10 triệu giờ bay an toàn. Loại động cơ này giúp giảm đáng kể khí thải cũng như tiếng ồn, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc tế mới nhất. Hiện Vietnam Airlines đang khai thác 31 động cơ Trent XWB, trong khi trên toàn thế giới có hơn 1.250 động cơ cùng loại đang hoạt động.
Khu trưng bày mô hình máy bay và khu sân khấu hoạt náo là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu hằng ngày như trình diễn trang phục tiếp viên qua các thời kỳ, trải nghiệm làm tiếp viên và tham gia trò chơi, tạo không khí gần gũi, sinh động với khách tham quan.
Điểm cuối cùng là vách lịch sử, nơi ghi lại những cột mốc quan trọng trong hành trình của Vietnam Airlines từ những ngày đầu đến nay. Hàng không Việt Nam được hình thành trên nền tảng của lực lượng không quân cách mạng, gắn với Trung đoàn Không quân 919.
Tiếp viên Vietnam Airlines tái hiện trang phục qua các thời kỳ, từ ngày đầu tiên cất cánh cho đến vị thế vững vàng trên bản đồ hàng không thế giới hiện tại.
Bên ngoài gian hàng Vietnam Airlines còn trưng bày máy bay IL-14 - chiếc chuyên cơ từng nhiều lần thực hiện các chuyến bay đặc biệt, chở Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" với sự tham gia của 230 gian, quy mô gần 260.000 m2, trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh, giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu đại diện cho chặng đường phát triển đất nước. Sự kiện diễn ra từ 28/8 - 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).
Yên Chi
Ảnh: Vietnam Airlines