Người dân trả lại 100 triệu đồng rơi từ nóc ôtô

Hà TĩnhNhặt được 100 triệu đồng rơi xuống từ nóc ôtô đang chạy trên đường, người dân đã trả cho người đánh mất khi công an đến nhà vận động.

Công an xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, cho biết vừa trao trả số tiền trên cho ông Nguyễn Văn Thông, 54 tuổi, trú thôn Nam Bình.

Sáng 21/3, ông Thông chuẩn bị hơn 300 triệu đồng tiền mặt để đến ngân hàng ở TP Hà Tĩnh giao dịch "đảo sổ" khi đáo hạn. Các tờ tiền mệnh giá 100.000- 500.000 đồng được ông bỏ vào túi nylon, đặt trên nóc ôtô đậu trước cửa nhà để kiểm đếm.

Trong lúc đang cất tiền vào khoang ghế, ông Thông có việc phải quay vào trong nhà nên để quên túi nylon đựng 10 cọc tiền mệnh giá 100.000 đồng trên nóc xe. Vài phút sau, ông trở ra lái xe đến ngân hàng.

Ông Thông (giữa) nhận lại 100 triệu đồng từ công an xã Thạch Đài. Ảnh: Công an cung cấp

Khi ôtô chạy đến cầu vượt ở xã Thạch Đài thì túi nylon đựng tiền rơi xuống đường, bị gió thổi bay tung tóe. Nhiều người dân di chuyển qua đây nhặt số tiền này mang về nhà.

Ông Thông tới ngân hàng mới phát hiện mất túi tiền để trên nóc xe. Tìm kiếm xung quanh khu vực vừa đi qua không thấy, ông trình báo nhà chức trách.

Đại úy Phạm Duy Triết, Trưởng công an xã Thạch Đài cho biết đã cử cán bộ phối hợp công an xã, phường lân cận rà soát. Sau hơn ba giờ, công an xác định một số người dân ở xã Lưu Vĩnh Sơn nhặt được số tiền trên.

"Khi chúng tôi đến vận động, người dân đã vui vẻ trả lại. Họ trình bày không biết tiền của ai nên giữ lại không dám tiêu, nếu công an không đến thì sẽ trình báo chính quyền", đại úy Triết nói.

Đức Hùng