Người dân TP HCM đóng tiền phạt giao thông qua mã QR code

Với một số lỗi vi phạm giao thông, người dân có thể đóng tiền bằng hình thức quét QR code, chuyển khoản, thay cho nộp phạt trực tiếp để tạo sự tiện lợi.

Ngày 17/9, Phòng CSGT TP HCM cho biết hình thức xử phạt này được áp dụng từ hôm qua tại 19 trên 36 đội, trạm CSGT thuộc đơn vị quản lý.

Khi người vi phạm các lỗi giao thông mức phạt đến 500.000 đồng hoặc một triệu đồng đối với tổ chức mà không có hình thức xử lý bổ sung như tước bằng lái, tạm giữ phương tiện... cán bộ sẽ ra quyết định xử phạt theo thủ tục không lập biên bản. Sau đó, người dân dùng điện thoại quét mã QR code, chuyển tiền vào tài khoản Công an TP HCM và nhận biên lai xử phạt.

Người dân đóng phạt qua QR code ở Đội CSGT An Sương, ngày 16/9. Ảnh: PC08

Theo cảnh sát, việc quét mã QR code đóng phạt giúp đảm bảo tính chính xác, minh bạch, an toàn và bảo mật cho người dân. Đây cũng là một giải pháp mới cho xu thế chuyển đổi số, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ.

Một số lỗi vi phạm có mức phạt 500.000 đồng hiện nay gồm lái xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, không mang theo bằng lái xe, không đội mũ bảo hiểm hoặc không cài quai đúng quy cách...

Từng bị xử lý vi phạm giao thông, chị Phan Thùy Linh, 30 tuổi, cho biết, khi đóng phạt trực tiếp phải lên kho bạc hoặc ngân hàng để đóng. Sau đó chị mang biên lai thu tiền về đội CSGT đã ra quyết định xử phạt để lấy lại giấy tờ xe bị tạm giữ, mất nhiều thời gian, công sức đi lại.

"Đóng phạt bằng chuyển khoản cũng thuận tiện hơn khi nhiều người hiện nay thường không mang tiền mặt", chị Linh nói.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, Cục CSGT, cho biết TP HCM là một trong số tỉnh, thành đầu tiên áp dụng mã QR code. Hình thức này đảm bảo minh bạch, tránh phát sinh tiêu cực và góp phần nâng cao ý thức chấp hành vi phạm giao thông.

QR code, hay còn gọi là mã QR (Quick Response Code - mã phản hồi nhanh), là loại mã vạch hai chiều có khả năng lưu trữ thông tin và được phát minh bởi công ty Nhật Bản Denso Wave. Mã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm truy cập thông tin, thanh toán di động...

Đình Văn