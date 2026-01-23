Người dân thi nấu mâm cỗ, đón Tết sớm ở miền Tây

Vĩnh LongHơn 20 đội cùng thi nấu mâm cỗ với bánh tét, thịt kho trứng, trong chương trình "Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền" do Sabeco phối hợp địa phương tổ chức.

Chiều 17/1, trên khuôn viên hơn 1.000 m2 tại quảng trường Vĩnh Long, 21 đội thi đại diện cho các khóm của phường Long Châu trong trang phục bà ba truyền thống, tất bật chuẩn bị những mâm cỗ Tết đậm chất Nam Bộ.

Hoạt động thuộc chiến dịch "Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền", do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Tổng Công ty cổ phần Bia rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức.

Mỗi mâm cỗ được bày trí riêng biệt theo từng bàn, với các món ăn như bánh tét, thịt kho hột vịt, khổ qua hầm, canh giò heo, dưa kiệu... gợi nên hương vị gắn kết của ngày sum họp. Các đội trang trí thêm hoa mai, mâm ngũ quả, tiểu cảnh để tạo điểm nhấn.

Đến 16h, nhóm của bà Ngọc Tiền (42 tuổi), thành viên Ban công tác Mặt trận khóm 12 vẫn kiên nhẫn tỉa rau, chuẩn bị món ăn, vừa làm vừa trò chuyện về những "hương vị Tết" vài chục năm trước. "Nhóm tôi chuẩn bị trước hai ngày, chọn nếp ngon, ngâm từ đêm hôm trước để sáng sớm gói bánh cho kịp", bà Tiền vừa cắt bánh tét vừa kể.

Một đội thi đang thực hiện công đoạn cuối của phần thi gói bánh tét. Ảnh: Thái Anh

Ở một góc khác, đội khóm Tân Thới Hưng do ông Nguyễn Chính Lũy (68 tuổi) làm trưởng nhóm cũng tất bật trang trí mâm cỗ. Các món ăn truyền thống như bánh tét, thịt kho, dưa cải, canh khổ qua được sắp đặt ngay ngắn, trang trí thêm hoa mai và cành vạn thọ. "Cuộc thi tạo dịp để chúng tôi quây quần, cùng nấu nướng. Dịp này quý lắm, vừa nấu vừa trò chuyện mà thấy Tết gần hơn, ai cũng háo hức, vừa làm vừa kể chuyện Tết xưa hồi còn nấu thịt kho bằng bếp củi, canh khổ qua phải canh lửa cho vừa", ông Lũy nói.

Một thành viên đang sắp xếp lại bàn, trang trí món ăn. Ảnh: Thái Anh

Ngoài cuộc thi, "Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền" tái hiện những nét đặc trưng của ngày Tết truyền thống như trang trí, các khu xin chữ ông đồ, góc chụp ảnh cùng mai vàng, bánh chưng, câu đối...

Sự kiện cũng là dịp để trưng bày bức tranh mosaic e-album, tập hợp hàng nghìn hình ảnh Tết của người dân khắp 34 tỉnh thành. Bức tranh là một phần của hoạt động "Chung Vị Tết Việt", sáng kiến do Sabeco khởi xướng, kêu gọi mọi người chia sẻ khoảnh khắc và câu chuyện đón Tết trên mạng xã hội với hashtag #ChungViTetViet. Tác phẩm chung này được giới thiệu tại ba địa phương: Đăk Lăk, Vĩnh Long và Nghệ An, như lời gửi gắm về sự gắn kết và sẻ chia của người Việt trong dịp năm mới.

Cuối ngày là hoạt động trao 400 phần quà Tết cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Những túi quà gồm gạo, nhu yếu phẩm và bánh mứt được gửi tận tay từng người dân trong tiếng vỗ tay, chúc mừng năm mới.

Bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cho biết chiến dịch "Chung vị Tết Việt - gắn kết muôn miền" nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia trong dịp năm mới. Theo bà, những phần quà được trao không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp người dân cảm nhận được sự quan tâm và đồng hành của cộng đồng.

Bà Patsy Lim, đại diện Sabeco trao quà tận tay đến người dân. Ảnh: Sabeco

Sau khi nhận quà, bà Nguyễn Kim Hoa, 73 tuổi (phường Long Châu), chia sẻ sự vui mừng, khi nhận được gạo, gia vị, thức uống và bánh mứt. "Năm nào cũng lo Tết thiếu thốn, năm nay được tặng quà sớm thấy ấm lòng" bà chia sẻ.

Bà Patsy Lim, Phó tổng giám đốc phụ trách Marketing và Truyền thông doanh nghiệp Sabeco, cho biết Tết là thời khắc thể hiện rõ nhất tinh thần gắn kết, những phần quà mang ý nghĩa động viên tinh thần, giúp người dân địa phương cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng và xã hội trong dịp năm mới. "Thông qua chiến dịch này, chúng tôi mong muốn tạo nên cầu nối để mọi người có được mùa Tết đầm ấm và đủ đầy", bà nói.

Chiến dịch nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, tôn vinh nét đẹp văn hóa vùng miền và khuyến khích mọi người cùng gìn giữ bản sắc Tết Việt. Năm nay, doanh nghiệp mở rộng chương trình thành chuỗi hoạt động trên toàn quốc, hướng đến mục tiêu biến Tết thành dịp kết nối cộng đồng và cùng nhau chia sẻ niềm tự hào dân tộc.

Vĩnh Long và Cần Thơ là hai trong 16 địa phương thuộc chuỗi hoạt động của chiến dịch, diễn ra từ ngày 10/1 đến ngày 8/2. Đến nay, chương trình đã đi qua bốn tỉnh thành gồm Đăk Lăk, Lâm Đồng, Vĩnh Long và Cần Thơ, với hơn 1.800 phần quà Tết được trao. Trong thời gian tới, hành trình "Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền" sẽ tiếp tục đến Đồng Tháp, Đồng Nai, Nghệ An và Hà Tĩnh, mang không khí Tết đến gần hơn với người dân, lan tỏa tinh thần sẻ chia và sum vầy trong năm mới Bính Ngọ.

Thái Anh