Người dân thế giới xếp hàng dài chờ mua đồ Black Friday

Người mua chờ trước cửa một siêu thị của Best Buy ở Westbury, New York (Mỹ) hôm 24/11. Suốt nhiều năm, chuỗi siêu thị điện máy này nổi tiếng với hình ảnh khách hàng dựng lều, hoặc mang ghế, chăn ngủ qua đêm ở bên ngoài. Năm nay, Best Buy mở cửa từ 6h sáng ngày Black Friday. Ảnh: Reuters