Người dân thế giới đón bình minh đầu tiên của năm mới

Lễ đón năm mới tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, với màn bắn pháo hoa, ca hát và khiêu vũ tập thể, trình diễn taekwondo, với sự có mặt của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong bài phát biểu đêm giao thừa, lãnh đạo Kim Jong-un ca ngợi người dân Triều Tiên đã nỗ lực, giúp mang lại những thành tựu và thay đổi mang tính đột phá trong năm 2025, kêu gọi tăng cường đoàn kết trước thềm đại hội của đảng Lao động, sự kiện sẽ định hình định hướng tương lai đất nước.

Ông cũng gửi thông điệp chúc mừng năm mới tới quân nhân Triều Tiên đang làm nhiệm vụ tại Nga, gọi họ là "sức mạnh và niềm tự hào lớn nhất, là trụ cột vững chắc của đất nước", bày tỏ hy vọng sớm gặp lại họ ở quê hương.