Người dân thế giới đón bình minh đầu tiên của năm mới

Người dân Hàn Quốc ngắm Mặt Trời mọc ở thủ đô Seoul sáng 1/1.
Đón bình minh đầu tiên của năm mới mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc ở Hàn Quốc, tượng trưng cho hy vọng, tích cực, khởi đầu hứa hẹn cho năm mới trong lúc tụ họp cùng gia đình và bạn bè. Hàng trăm nghìn người thường tập trung dọc bờ biển hoặc trên các ngọn núi vào ngày 1/1 để ngắm Mặt Trời mọc.
Lễ đón năm mới tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, với màn bắn pháo hoa, ca hát và khiêu vũ tập thể, trình diễn taekwondo, với sự có mặt của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Trong bài phát biểu đêm giao thừa, lãnh đạo Kim Jong-un ca ngợi người dân Triều Tiên đã nỗ lực, giúp mang lại những thành tựu và thay đổi mang tính đột phá trong năm 2025, kêu gọi tăng cường đoàn kết trước thềm đại hội của đảng Lao động, sự kiện sẽ định hình định hướng tương lai đất nước.
Ông cũng gửi thông điệp chúc mừng năm mới tới quân nhân Triều Tiên đang làm nhiệm vụ tại Nga, gọi họ là "sức mạnh và niềm tự hào lớn nhất, là trụ cột vững chắc của đất nước", bày tỏ hy vọng sớm gặp lại họ ở quê hương.
Các hoạt động chào đón năm mới diễn ra sôi động tại Cư Dung Quan, thuộc Vạn Lý Trường Thành, ngoại ô Bắc Kinh, với màn biểu diễn trống và không khí lễ hội rộn ràng.
Người tham gia đội những chiếc mũ cách điệu, giơ cao tấm bảng in số "2026" cùng biểu tượng con ngựa. Tháng 2 tới sẽ đánh dấu sự khởi đầu của năm Bính Ngọ theo âm lịch tại Trung Quốc.
Những tia nắng đầu tiên của năm mới 2026 tại Đình Vạn Xuân, công viên Kinh Sơn, Bắc Kinh.
Các nhà sư ở chùa Zojoji, thủ đô Tokyo của Nhật Bản, đánh tiếng chuông đầu tiên trong năm mới 2026.
Nghi thức này được gọi là "Joya no kane". Các nhà sư sẽ đánh chuông chùa 108 lần để thanh tẩy ham muốn trần tục.
Những tia nắng đầu tiên của năm mới 2026 tại Tokyo, Nhật Bản.
Lễ cầu nguyện năm mới bình an tại chùa Wat Pathum Wanaram ở Bangkok, Thái Lan.
Hoạt động này diễn ra từ đêm 31/12/2025 tới rạng sáng 1/1/2026 tại 7 ngôi chùa trong thành phố, với ý nghĩa thanh tịnh tâm hồn, cầu mong sức khỏe, bình an, may mắn và thịnh vượng.
Người dân Ấn Độ thả bóng bay mừng năm mới trên đường CG ở Ahmedabad, bang Gujarat.
Người dân nhận phước lành trong lễ đón năm mới ở nhà thờ tại thủ đô Tehran của Iran.
Đôi tình nhân chụp ảnh kỷ niệm đón năm mới tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga.
Người dân đốt pháo hoa mừng năm mới trước trụ sở Ngân hàng Quốc gia Bulgaria, đánh dấu ngày nước này bắt đầu sử dụng đồng euro. Bulgaria là nước thứ 21 dùng đồng tiền euro. Đây là cột mốc quan trọng, diễn ra gần 20 năm sau khi quốc gia này gia nhập Liên minh châu Âu.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời thủ đô London của Anh khi chuông đồng hồ Big Ben chạy sang ngày mới.
Hồng Hạnh (Ảnh: Reuters, AFP, AP)