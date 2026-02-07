Người dân tấp nập sắm Tết

Hôm nay, lượng khách tới siêu thị GO! Thăng Long (Hà Nội) tăng vọt. Một tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán nên nhiều người tranh thủ mua sắm sớm.

Các mặt hàng đa dạng, màu sắc bắt mắt thu hút khách hàng. Gian hàng bánh kẹo theo cân tại đây được nhiều người lựa chọn. Giá thành giao động 110.000 – 280.000 đồng một kg.