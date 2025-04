Người dân sẽ góp ý văn kiện Đại hội 14 trên VNeID

Bộ Công an sẽ tích hợp tiện ích phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các dự thảo văn kiện để người dân theo dõi, góp ý, theo thiếu tá Trần Duy Hiển.

Thiếu tá Trần Duy Hiển, Phó giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục C06, Bộ Công an), cho biết thông tin nêu trên tại tọa đàm Để kết nối VNeID an toàn và tiện lợi, do báo Tuổi trẻ tổ chức ngày 22/4, tại Hà Nội.

Theo đó, nền tảng VNeID sẽ có tiện ích theo dõi tiến trình đại hội Đảng lần thứ 14 cũng như sổ tay đảng viên. Thư viện điện tử của Ủy ban Kiểm tra cũng sẽ được tích hợp trên ứng dụng này. Đại hội lần thứ 14 của Đảng dự kiến diễn ra vào quý I/2026.

Ông Hiển cho biết từ 1/7, Bộ Công an sẽ cấp tài khoản định danh điện tử cho cá nhân, tổ chức nước ngoài trên ứng dụng VNeID. Đến nay cả nước đã cấp và kích hoạt hơn 62 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân. Tỷ lệ người sử dụng ứng dụng VNeID năm 2024 và đầu năm 2025 trung bình 3-6 triệu/ngày, cao hơn năm 2023.

Ngoài ra, Bộ Công an đã cấp hơn 292 triệu tài khoản định danh cho tổ chức trên VNeID. "Từ 1/7, các cơ quan khi thực hiện dịch vụ công trên môi trường điện tử cũng phải có tài khoản định danh như người dân bình thường", ông Hiển cho hay.

Thiếu tá Trần Duy Hiển. Ảnh: Danh Khang

Đến nay, ngoài thông tin Cục C06 tích hợp lên ứng dụng, người dân nếu có nhu cầu sẽ được chủ động tích hợp các loại giấy tờ. "Tuy nhiên, yếu tố quan trọng là đảm bảo an toàn thông tin. Mọi thông tin tích hợp phải được sự đồng ý của người dân", thiếu tá Hiển nói.

TS Phạm Xuân Viết, Cục phó Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, cho biết đã tích hợp giấy chứng sinh, giấy báo tử trên VNeID để phục vụ nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, hộ khẩu thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em. Nhóm giấy tờ chứng tử như xóa đăng ký hộ khẩu thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất... cũng được tích hợp.

Bộ Y tế đã tích hợp lên VNeID giấy khám sức khỏe phục vụ cấp, cấp đổi giấy phép lái xe. Đến nay đã có hàng triệu giấy khám sức khỏe gửi lên. Các bệnh viện đã khám chữa bệnh cho người dân dùng thẻ căn cước công dân gắn chip.

"Người dân khi đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chỉ cần mang theo điện thoại có cài đặt ứng dụng VNeID. Việc này đã có thể triển khai ở tất cả bệnh viện", ông Viết thông tin.

Các bệnh viện cũng triển khai xác thực nhân trắc học, khuôn mặt để đón tiếp bệnh nhân, ngoài ra còn triển khai chữ ký số cho bệnh nhân và sẽ được miễn phí trong một năm. Việc này nhằm tiến tới bệnh án điện tử và giúp giải quyết thuận lợi cho người dân.

Bộ Y tế vừa qua thí điểm liên thông hệ thống điều phối, trao đổi dữ liệu giữa Bệnh viện Bạch Mai với các cơ sở y tế ở Bắc Ninh, Thái Nguyên và Bệnh viện Chợ Rẫy với các cơ sở y tế ở Bình Dương, An Giang. Việc thí điểm tiến hành đến hết tháng 4 và tổng kết, rút kinh nghiệm, sau đó nhân rộng trên toàn quốc.

TS Phạm Xuân Viết, Cục phó Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế. Ảnh: Danh Khang

Sau khi triển khai thành công mô hình sổ sức khỏe điện tử trên VNeID và phiếu chuyển tuyến tại Hà Nội, Bộ Y tế cũng sẽ nhân rộng ra toàn quốc.

"Mô hình liên thông khám chữa bệnh giúp giảm sai sót, quản lý khám chữa bệnh của người dân tốt hơn cũng như phát hiện dịch bệnh mới và xem xét mô hình bệnh tật của người dân từng thời kỳ", ông Viết cho hay.

Vũ Tuân