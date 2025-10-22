Người dân sắp có thể nộp sổ đỏ photocopy trên VNeID

Hà NộiMột tiện ích trên ứng dụng VNeID đã được xây dựng để sắp tới người dân có thể nộp sổ đỏ photocopy phục vụ làm sạch dữ liệu đất đai.

"Điều này sẽ khắc phục được tình trạng người dân phải đến tận tổ dân phố để nộp bản sao các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và quyền sở hữu nhà ở, thẻ căn cước. Hơn nữa, nộp online cũng thuận tiện hơn nhiều cho những người cư trú ở một nơi, đất ở một nơi, không thể đến trực tiếp", ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho VnExpress biết, sáng 22/10.

Theo ông Phấn, tiện ích này do C06 Bộ Công an cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai xong và đang chạy thử. Trong thời gian sớm nhất người dân có thể thực hiện được.

Người dân nộp sổ đỏ photocopy cho tổ dân phố ở phường Tây Mỗ, Hà Nội. Ảnh: Linh Đan

Chiến dịch "làm giàu, sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai" là đợt tổng rà soát và chuẩn hóa dữ liệu đất đai trên toàn quốc, diễn ra trong 90 ngày từ tháng 9 đến 11/2025. Mục tiêu là đảm bảo thông tin đất đai "đúng - đủ - sạch - sống", kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư, giúp quản lý minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.

Thế nhưng nhiều người dân phàn nàn rằng sổ đỏ, căn cước công dân đều do cơ quan Nhà nước cấp, quản lý nên toàn bộ dữ liệu đã được lưu trữ trong hệ thống quản lý đất đai. Vậy tại sao lại gây phiền hà cho người dân khi yêu cầu nộp bản photocopy cho chính quyền.

Ông Phấn lý giải, người dân có thể "hơi mất công một chút" ở giai đoạn này nhưng lợi ích mang lại về sau sẽ rất nhiều. Khi cơ sở dữ liệu đất đai được làm sạch, đúng, đủ, mọi người có thể thực hiện được các giao dịch ngay trên không gian mạng. Thông tin về quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản trên đất sau đó cũng được mã hóa, tích hợp trên VNeID để mọi người tra cứu, kiểm soát.

Công tác quản lý đất đai đã trải qua nhiều thời kỳ khác nhau và mỗi thời lại có cách quản lý, chỉnh lý, lưu giữ khác nhau và "thay đổi liên tục, không có sự đồng bộ". Ví dụ như sổ đỏ cấp từ giai đoạn Luật đất đai đầu tiên đến khoảng năm 2013 thì trong thông tin về người sử dụng đất, có trường hợp ghi số chứng minh thư 9 số, có trường hợp không ghi.

Trong khi đó cơ quan nhà nước lại chỉ nắm được tên của chủ sử dụng đất. Còn lại thông tin cá nhân của người đấy như số căn cước, địa chỉ lại chưa có. Hoặc nếu có thì giai đoạn cũng quá dài, mọi người đã thay đổi nhiều loại giấy từ từ chứng minh thư sang căn cước 10 số, 12 số.

Mặt khác, nhiều người tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, giao dịch đất đai và tài sản gắn liền với đất bằng giấy tờ viết tay hoặc chưa xác lập quyền thừa kế. Bởi thế thông tin chưa thống nhất trên sổ đỏ được cấp.

"Tài liệu về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thì cả Nhà nước và người dân đều có. Nhưng tài liệu của Nhà nước lại chưa đủ, sạch, nên người dân cung cấp sẽ hiệu quả hơn rất nhiều", ông Phấn lý giải.

Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Quản lý đất đai. Ảnh: VGP

Sau khi thu sổ đỏ, căn cước công dân photocopy, tổ dân phố sẽ chuyển về các chi nhánh, văn phòng đăng ký đất đai. Tại đây, cán bộ quản lý sẽ dùng bản photo này để đối chiếu với cơ sở dữ liệu đất đai sẵn có để "xác nhận, chỉnh lý, đính chính, ghi chú".

Vị cục phó cho rằng công việc này sẽ mất nhiều thời gian. Rất nhiều người căn cước công dân không trùng với tên trên sổ đỏ. Có thể do họ mua bán bằng giấy viết tay nhưng chưa sang tên, hoặc là ông bà, bố mẹ đã chết nhưng chưa làm thủ tục thừa kế cho con. "Chốt lại, mục tiêu là tên người sử dụng đất phải đúng, khớp với các tài liệu trong sổ đỏ".

Trước những băn khoăn, các giấy tờ nộp cho tổ dân phố có được bảo mật, ông Phấn cho hay "bảo mật tuyệt đối" và sẽ không để xảy ra tình trạng lộ lọt thông tin của người dân. Các bản sao này sau khi đối chiếu xong, nhà chức trách sẽ lưu giữ trong kho để phục vụ công tác quản lý sau này, nếu cần.

Hiện, các địa phương đã đồng bộ lên hệ thống của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hơn 15 triệu dữ liệu cư dân về đất đai. Sau đó, Bộ đồng bộ sang bên trung tâm dữ liệu Bộ Công an để kết nối, khai thác dùng chung.

"Việc làm sạch dữ liệu sẽ để phục vụ giao dịch trực tuyến sau này, người dân tiện lợi. Nếu sửa đổi được các quy định pháp luật, thủ tục hành chính liên quan thì càng tiện hơn nữa. Người dân hoàn toàn có thể giao dịch nhà đất trên môi trường điện tử", ông Phấn kỳ vọng vào tương lai.

Cùng quan điểm, C06 kỳ vọng dữ liệu đất đai "được làm sạch" sẽ hướng tới ba mục tiêu chính, đó là phát triển Chính phủ điện tử, hiện đại để quản lý nhà nước về đất đai; các ngành có đầy đủ thông tin để kịp thời ra quyết định chỉ đạo; nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải cách thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử; kết nối, chia sẻ, dữ liệu để khai thác có hiệu quả tài nguyên số.

Tại cuộc họp hôm 15/10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá việc xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai còn hạn chế, lỏng lẻo do thiếu dữ liệu. Số liệu cũng thiếu chính xác, chưa bảo đảm yêu cầu "sạch, sống và cập nhật liên tục". Do đó, dữ liệu đất đai hiện nay chưa đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu như theo dõi biến động giá, quản lý mục đích sử dụng hay cập nhật thông tin đo đạc, bản đồ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ sở dữ liệu đất đai được xây dựng dựa vào bản đồ địa chính, hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, thống kê, kiểm kê, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

Phạm Dự