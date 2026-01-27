Người dân rủ nhau 'giải cứu' cúc mâm xôi nở sớm

Thấy bức ảnh lão nông ngồi thẫn thờ bên vườn hoa nở rộ khi Tết còn cách cả tháng, Quốc Trung, 34 tuổi, lái xe gần 70 km từ Trà Vinh sang xã Chợ Lách, Vĩnh Long.

Chiều 16/1, Trung ghé thăm ba nhà vườn. Trước mắt anh, những luống cúc mâm xôi vàng rực đã bung nở. Chủ vườn cho biết, nắng nóng kéo dài xen kẽ mưa trái mùa từ cuối năm ngoái khiến cây phát triển nhanh, mầm hoa phân hóa sớm. Khi cúc bước vào giai đoạn ra nụ, hầu như không còn cách nào kìm lại.

"Chứng kiến người trồng kiên nhẫn tỉa từng nhánh, canh nắng gió cả năm trời giờ đứng trước nguy cơ mất trắng, tôi rất xót xa", Trung nói.

Ngay trong chiều đó, anh chở 65 chậu cúc (độ nở 60%) về Trà Vinh bán với giá 170.000 đồng một cặp. Số hoa được người dân mua hết sau vài giờ. Trong 10 ngày tiếp theo, Trung huy động bạn bè và xe tải, giúp tiêu thụ khoảng 1.500 chậu cho ba nhà vườn. "Họ không còn lãi, nhưng ít nhất thu hồi được vốn liếng để không mất Tết", anh chia sẻ.

Anh Quốc Trung "giải cứu" cúc mâm xôi nở sớm cho ba nhà vườn ở Chợ Lách, Vĩnh Long, ngày 17/1. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tại TP HCM, chị Lan Chi, 39 tuổi, cũng biến cửa hàng trái cây của mình ở phường Bàn Cờ thành điểm tập kết hoa dã chiến.

Hai tuần trước, trong lần về quê chồng ở Vĩnh Long (tỉnh Bến Tre cũ), chị bắt gặp nhiều người bán cúc mâm xôi dọc quốc lộ. Một chủ vườn cho biết khoảng 5.000 chậu đã nở, thương lái đặt cọc mua nhưng lại hủy hợp đồng vì hoa nở sớm. Nguy cơ mất sạch vốn liếng khiến gia đình nhiều đêm mất ngủ.

Lan Chi quyết định gom hoa lên phố, bán hộ với giá 100.000 đồng mỗi chậu có tán rộng gần một mét, rẻ hơn một nửa so với năm ngoái. Sức mua lớn ngoài dự kiến, 50 giỏ hoa đầu tiên hết sạch trong buổi sáng. Nhờ mạng xã hội, chị Lan Chi đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 3.000 chậu cúc trong hai tuần qua. "Nhiều nhà vườn còn hàng nghìn chậu chưa bán được để gỡ gạc chút vốn. Ai mua được thì coi như giúp họ phần nào trước Tết", chị nói.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, vụ hoa Tết năm nay toàn vùng có khoảng 10–12 triệu sản phẩm hoa, cây cảnh, tập trung chủ yếu tại các xã Chợ Lách, Hưng Khánh Trung và Vĩnh Thành. Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài xen kẽ mưa trái mùa khiến khoảng 30% diện tích cúc mâm xôi nở sớm, khó tiêu thụ đúng dịp.

Trước thực trạng này, bốn ngày gần đây, Sở Công Thương phối hợp chính quyền xã Chợ Lách mời các nhà sáng tạo nội dung cùng nông dân tổ chức livestream bán hoa trực tiếp tại ruộng. Song song, nhiều cá nhân, tổ chức chủ động liên hệ nhà vườn, đăng bài kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ.

Không chỉ chờ đợi thương lái, năm nay, làn sóng "giải cứu" hoa lan nhanh trên mạng xã hội. Các hashtag #giaicuuhoamientay hay #hoacholachnosom kèm video thực tế tại vườn thu hút hàng triệu lượt xem.

Người dân mua cúc mâm xôi ở phường Bàn Cờ, TP HCM, trưa 26/1. Ảnh: Lan Chi

Trung Hiếu, 22 tuổi, ở Chợ Lách đã cùng mẹ đầu tư 350 triệu đồng cho vụ hoa Tết nhưng 10.000 chậu cúc nở sớm gần 20 ngày. Mẹ Hiếu nhiều đêm mất ngủ, khóc vì bất lực khi mọi biện pháp xử lý kỹ thuật đều vô hiệu.

Hiếu livestream bán hoa với giá khoảng 60.000 đồng, sẵn sàng hỗ trợ liên hệ xe vận chuyển cho người mua, nhưng không có đơn. Trưa 17/1, Hiếu nhờ một YouTuber quay và đăng clip giới thiệu vườn hoa. Chỉ trong vài giờ, video lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Trong đêm, điện thoại của Hiếu liên tục đổ chuông với hàng nghìn cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn hỏi mua.

"Có những người lạ từ TP HCM lặn lội xuống tận vườn chỉ để mua vài cặp hoa tặng người thân, mong giúp gia đình tôi gỡ gạc", Hiếu kể. Dù vẫn lỗ gần 200 triệu đồng so với vốn đầu tư, Hiếu cảm thấy được an ủi nhờ sự chung tay của cộng đồng.

Những ngày này, dọc các tuyến đường tại TP Thủ Đức hay các quận trung tâm TP HCM, cúc mâm xôi vàng rực được bày bán sớm hơn mọi năm. Thay vì chờ đến 23 tháng Chạp, nhiều người dân, chủ quán cà phê đã chọn mua hoa sớm để trang trí, vừa làm đẹp không gian, vừa san sẻ bớt gánh nặng với người nông dân miền Tây.

Ngọc Ngân