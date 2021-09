Người dân rời Đà Nẵng phải được Chủ tịch thành phố đồng ý

Ngành y tế hướng dẫn người dân có nhu cầu rời khỏi thành phố phải làm đơn và có sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Theo hướng dẫn "ra vào thành phố trong giai đoạn hiện nay" do Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Nguyễn Tiên Hồng ký ngày 21/9, người vào Đà Nẵng với lý do công vụ, vận chuyển hàng hóa thiết yếu, làm việc ở cơ sở sản xuất kinh doanh được phép hoạt động, những trường hợp cần can thiệp y tế phải có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Doanh nghiệp muốn đưa người lao động vào làm việc phải lập danh sách và tổ chức đưa đón tập trung; có phương án đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch bệnh được UBND thành phố hoặc Sở Y tế phê duyệt.

Nếu người dân không thuộc các trường hợp trên thì phải có công văn đồng ý cho phép vào thành phố của UBND TP Đà Nẵng. Người dân có thể gửi đề nghị đến UBND thành phố để được xem xét và phản hồi bằng văn bản.

Khi đến chốt kiểm soát ở cửa ngõ ra vào thành phố, sân bay, bến cảng, bến xe, người dân phải khai báo y tế, test nhanh Covid-19, cung cấp giấy tờ chứng minh việc được vào thành phố. Nếu đến từ địa phương không có dịch thì phải cung cấp giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi đi.

Người từ Đà Nẵng đến địa phương không có dịch, khi trở về thành phố phải cung cấp công văn đồng ý cho phép rời khỏi thành phố; trường hợp cấp cứu, cần can thiệp y tế, tái khám theo lịch hẹn của cơ sở y tế, chạy thận nhân tạo... cần cung cấp giấy xác nhận liên quan. Xe vận chuyển tử thi hỏa táng phải cam kết rời khỏi thành phố ngay sau khi hoàn tất việc hỏa táng.

Người dân đến từ các địa phương đang có dịch, đã tiêm đủ hai mũi vaccine (mũi cuối cùng sau 14 ngày và không quá 12 tháng), người từng mắc Covid-19 sẽ được cách ly tại nhà; người chưa tiêm vaccine thì phải cách ly tập trung 14 ngày. Những người này được lấy mẫu xét nghiệm đủ 4 lần.

Lực lượng chức năng Đà Nẵng kiểm tra giấy đi đường của người dân, ngày 5/9. Ảnh: Nguyễn Đông

Người đến từ địa phương không có dịch hoặc đi qua các tỉnh, thành có dịch, nhưng chứng minh được việc không dừng đỗ thì không phải cách ly tập trung, kèm theo điều kiện phải có xác nhận của địa phương nơi đi hoặc công văn của UBND TP Đà Nẵng, có xét nghiệm âm tính trong 72 giờ.

Người rời khỏi Đà Nẵng phải làm đơn (ghi rõ thông tin cá nhân, lý do, phương tiện di chuyển, có thông tin của lái xe, biển kiểm soát), xin xác nhận của UBND phường, xã nơi lưu trú, gửi đến UBND thành phố. Người dân cũng phải liên hệ với chính quyền nơi đến để được đồng ý tiếp nhận trước khi rời khỏi Đà Nẵng.

UBND các quận, huyện có người dân muốn rời khỏi Đà Nẵng có trách nhiệm báo cáo đề xuất và dự thảo văn bản để trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định theo hồ sơ văn bản liên thông; trả lời người dân sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố thông qua UBND phường, xã.

Người dân phải cung cấp công văn chấp thuận của UBND TP Đà Nẵng trên lộ trình di chuyển khi được cơ quan chức năng yêu cầu; không dừng hoặc đỗ xe hoặc lưu trú ở bất kỳ địa phương nào dọc đường đi; mang theo giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính (hiệu lực trong 72 giờ).

Ông Nguyễn Tiên Hồng giải thích hướng dẫn này nhằm "cụ thể hơn" các văn bản của UBND TP Đà Nẵng đã ban hành trước đó, trong thời gian địa phương đang cách ly xã hội cao hơn Chỉ thị 16. "Chủ trương hiện nay vẫn là ai ở đâu thì ở đó. Trường hợp đau ốm, ma chay hay có lý do đặc biệt khác thì người dân mới ra, vào thành phố", ông Hồng nói, cho biết người dân phải liên hệ nơi đến để đảm bảo việc được địa phương đó tiếp nhận khi đã rời khỏi Đà Nẵng.

Theo ông Hồng, việc quy định chi tiết với người rời khỏi Đà Nẵng nhằm tạo quy trình khép kín giữa các địa phương trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ví dụ đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội thì UBND TP Đà Nẵng phải làm văn bản gửi cho các tỉnh, thành nơi người dân đi qua để được qua chốt kiểm dịch.

Về việc cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà với người đã tiêm hai mũi vaccine hoặc đã mắc Covid-19, ông Hồng giải thích quy định này áp dụng cho trường hợp về từ vùng dịch (không cách ly người đi công vụ hay vận chuyển hàng hóa thiết yếu).

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tối 21/9, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giao Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở Y tế thống nhất xử lý trường hợp xin ra khỏi thành phố theo hướng tạo thuận lợi nhất cho người dân, nhưng phải đảm bảo quy định về phòng chống dịch của thành phố và tránh trở thành nguồn lây cho địa phương khác.

Từ ngày 3/5 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.874 ca Covid-19. Thành phố được phân bổ hơn 684.000 liều vaccine, hiện đã tiêm 528.000 mũi một (chiếm hơn 65% số người trên 18 tuổi cần tiêm vaccine), hơn 75.000 mũi hai.

Nguyễn Đông