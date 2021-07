Người đàn ông viết sách về bảy đỉnh núi 'tử thần'

Bo Parfet - thạc sĩ kinh tế người Mỹ - ra sách "Khuất phục tử thần", kể hành trình bỏ nghề ngân hàng để leo bảy đỉnh núi.

Trong sách (tên tiếng Anh là Die trying), Bo Parfet cho biết anh vốn được sinh ra trong một gia đình giàu có. Là con cháu của các doanh nhân thành công, với anh, trọng trách đặt lên vai như một gánh nặng khiến anh ngột ngạt. Tác giả tự nhận chỉ là một người bình thường, tính ngang bướng, tự kiêu, mắc chứng rối loạn khả năng đọc. Anh từng bị thầy cô nghi ngờ không thể tốt nghiệp trung học, trước khi đạt bằng thạc sĩ kinh tế của Đại học Michigan (Mỹ) và làm việc ở một ngân hàng nổi tiếng.

Bo Parfet ra sách về hành trình chinh phục bảy đỉnh núi cao nhất của bảy châu lục. Anh là một trong 127 người đầu tiên ở Mỹ chinh phục được bảy đỉnh núi này. Ảnh: Robert Parfet.

Đang ổn định tại Wall Street, một ngày, ở tuổi 26, Bo nhận ra công việc thường nhật không thể giúp anh tìm được ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Anh quyết định bỏ nghề, lên đường chinh phục những đỉnh núi cao nhất của bảy lục địa trong bốn năm, đối mặt với các trở ngại như băng giá, gió lớn, thiếu oxy...

Trong 379 trang sách, Bo Parfet kể những trải nghiệm mạo hiểm của anh. Tác giả từng treo mình lơ lửng giữa không trung ở cuối sợi dây thừng dài 12 m, nhìn xuống là vực đầy đá lởm chởm với độ sâu 600 m. Anh đối mặt với cái chết ở độ cao gần 8.848 m của đỉnh núi Everest - nóc nhà thế giới; bị mắc cạn ở đỉnh Aconcagua - ngọn núi cao nhất châu Mỹ - với sức gió 112 km/h; vật lộn với cơn đau do ngộ độc thực phẩm trên đỉnh Kilimanjaro (Tanzania); trượt ngã vào một kẽ băng trên đỉnh Vinson Massif ở Nam Cực...

Bo Parfet cho rằng việc chinh phục thử thách có thể thay đổi tính cách con người. Anh viết: "Hãy tưởng tượng khi chỉ có một mình bạn bị treo lơ lửng, cô đơn, lạnh cóng, sợ hãi và dễ bị tổn thương bên sườn dốc băng giá. Ai rơi vào tình huống này giống bạn cũng đều không có sự che chở nào cả, nhưng sự khác biệt duy nhất chính là ý chí của mỗi người và sức mạnh mà thượng đế ban cho ta. Leo núi là bộ môn bình đẳng, tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ khuyến khích nhiều người mạnh dạn theo đuổi nó bất kể tình hình tài chính, nơi sống, hay xuất thân...".

Bìa Sách "Khuất phục tử thần" vừa ra mắt trong nước. Ảnh: NXB Thế Giới.

Tác giả lồng ghép thông điệp, quan điểm nhân sinh trong các câu chuyện. Theo anh, con người sinh ra với những giới hạn sẵn có. Nếu đã quá mệt mỏi với cuộc sống, hãy dám phá bỏ những giới hạn để có được điều bản thân muốn.

Sách nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Theo Ed Viesturs - người chinh phục 14 đỉnh núi cao trên 8.000 m, tác giả cuốn No Shortcuts on the top, Bo Parfet là minh chứng về một người bình thường vẫn có thể đạt được những mục tiêu phi thường. Mead Treadwell - Chủ tịch Ủy ban nghiên cứu Bắc Cực, Mỹ - viết: "Bo có một đôi mắt để khám phá những đỉnh cao của thế giới, một chiếc mũi để phiêu lưu, đôi tai của những câu chuyện hay nhất và một tài năng giúp chúng ta đồng hành cùng anh ấy".

Tam Kỳ