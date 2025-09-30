Người đàn ông Việt lập kỷ lục Guiness móng tay dài nhất thế giới

Ninh BìnhÔng Lưu Công Huyền, 67 tuổi, ở Giao Thủy, Ninh Bình được Tổ chức kỷ lục Guinness xác nhận là người có bộ móng tay dài nhất thế giới với tổng chiều dài 594,45 cm.

Website của Guinness ngày 25/9 có bài viết giới thiệu về kỷ lục của ông Huyền.

Tổ chức này cho biết, hồi giữa tháng 2, ông Craig Glenday, Tổng biên tập Guinness World Records, đã về Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình để đo bộ móng tay. Các chuyên gia của Guinness dùng một sợi dây luồn theo từng khúc uốn cong, đánh dấu độ dài rồi so sánh với thước dây. Tổng chiều dài được tính dựa trên trung bình hai lần đo. Kết quả, móng tay bàn trái của ông Huyền dài 388,85 cm, bàn phải dài 205,6 cm. Nếu tính riêng, móng ngón cái tay trái dài nhất 127,5 cm.

Ông Huyền được xác lập kỷ lục thế giới về bộ móng tay dài nhất trên hai bàn tay.

Ông Lưu Công Huyền ở huyện Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Guinness World Record

Ông Lưu Công Huyền là một họa sĩ tự do, đã không cắt móng tay trong 40 năm. Ông bắt đầu nuôi móng khi muốn theo nghề thầy cúng của cha. Sau này, dù bỏ nghề, ông vẫn tiếp tục dưỡng bộ móng dài.

"Khi nghĩ đến việc cắt móng, tôi sẽ buồn nôn, mệt mỏi thể chất lẫn tinh thần", ông nói. Trong sinh hoạt hàng ngày, ông Huyền hoàn toàn nhờ vợ giúp. Khi móng gãy, ông cất từng mảnh trong tủ kính ở phòng khách.

Việc nuôi móng dài đòi hỏi ông thay đổi nhiều thói quen sinh hoạt. Ông phải giữ móng luôn khô ráo bởi nếu ướt, chúng sẽ mềm và dễ rụng. Ở nơi đông người, việc va chạm nhẹ cũng có thể làm gãy móng nên ông phải liên tục che chắn.

"Khi làm việc hoặc di chuyển, đặc biệt khi leo trèo giàn giáo, tôi thực hiện từng bước nhẹ nhàng nhất", ông nói. Ông cũng phải rất cẩn thận khi thay quần áo và khi ngủ để tránh làm móng bị tì đè hoặc gãy.

Dù móng tay dài, ông Huyền vẫn thực hiện được một số công việc như vẽ tranh, chạy xe máy. Khi mặc áo, ông phải nhờ vợ, bà Thi Thuận, giúp luồn tay qua tay áo.

"Tôi vô cùng hạnh phúc khi được công nhận kỷ lục Guinness", ông nói.

Ông Craig Glenday cho biết từ khi ông Melvin Boothe (người Mỹ) qua đời, kỷ lục này chưa có người kế nhiệm, và việc xác lập cho ông Huyền giúp bổ sung hạng mục và tôn vinh thành tựu của ông.

Trong Sách Guinness năm 1960, người đầu tiên giữ kỷ lục móng tay dài nhất là một sư thầy Trung Quốc. Trước ông Huyền, Melvin Boothe từng giữ kỷ lục bộ móng tay dài nhất trên hai bàn tay (nam). Kỷ lục bộ móng tay dài nhất trên hai bàn tay (nữ) và dài nhất mọi thời đại thuộc về Diana Armstrong (người Mỹ) với tổng chiều dài 1.306,58 cm.

40 năm nuôi móng tay dài Ông Lưu Công Huyền và bộ móng tay dài hơn một mét. Video: Anh Phú

Ngọc Ngân (Theo Guinness World)