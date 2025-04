Người đàn ông tử vong trong căn nhà cháy

Hà NộiNgôi nhà ống ba tầng rộng hơn 30 m2 ở quận Hoàng Mai bốc cháy trong đêm, 5 người được cứu thoát, chủ nhà 78 tuổi tử vong ở tầng 1.

Khoảng 23h ngày 2/4, lửa bùng lên từ tầng 1 ngôi nhà ba tầng nằm trong ngõ 40 Đặng Trần Đức, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai. Trong nhà có 6 người, trong đó có cặp vợ chồng chủ nhà, hai con và hai cháu.

Khi phát hiện lửa bùng lên tại tầng 1 chặn lối thoát nạn, bốn người được người dân hỗ trợ thoát xuống đất bằng thang qua cửa sổ. Vợ chồng lớn tuổi mắc kẹt.

Nhiều xe máy bị thiêu rụi ở trước lối ra vào tầng 1. Ảnh: CACC

Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng điều 4 xe chữa cháy cùng 26 chiến sĩ xuống hiện trường. Khi tiếp cận, lửa bùng lên dữ dội, lối thoát duy nhất ở tầng 1 bị chặn do nhiều xe máy cháy nằm ngổn ngang.

Cảnh sát chia làm hai mũi, một mũi tổ chức chữa cháy, một mũi tiến vào trong nhà, rà soát từng gian phòng. Họ đưa được người phụ nữ 72 tuổi xuống vị trí an toàn trong tình trạng tỉnh táo. Trong khi đó, chồng bà, 78 tuổi, tử vong tại tầng 1.

Lực lượng chức năng cho biết người đàn ông tử vong có tiền sử bệnh tim, sức yếu, hạn chế vận động nên không kịp chạy thoát.

Đến khoảng 23h20, đám cháy được dập tắt. Nguyên nhân cháy đang được điều tra.

Cụ bà được cảnh sát phòng cháy đưa ra ngoài an toàn. Ảnh: CACC

Ngôi nhà cháy là dạng ống, phía trước tầng 1 là khoảng sân nhỏ được sử dụng để xe máy, xe đạp và một số vật dụng sinh hoạt. Sau hỏa hoạn, nhiều đồ đạc bị thiêu rụi, trong đó có hai xe máy, một xe đạp điện...

Việt An