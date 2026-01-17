Người đàn ông tử vong sau 4 tháng bị chó cắn

Lào CaiSau 4 tháng bị chó cắn vào ngón chân của bàn chân phải, người đàn ông ở Hợp Thành tử vong với dấu hiệu bệnh dại.

Chiều 16/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Lào Cai xác nhận nguyên nhân tử vong của bệnh nhân là do bệnh dại. Trước đó hai ngày, người đàn ông này đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau khi gia đình xin đưa về từ bệnh viện.

Diễn biến bệnh trạng trở nặng vào ngày 13/1, khi bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa số 2 Lào Cai. Lúc nhập viện, người bệnh vẫn tỉnh táo, tiếp xúc tốt nhưng xuất hiện triệu chứng cương cứng và đau tức dương vật, bao quy đầu viêm nề. Đến tối cùng ngày, các dấu hiệu của bệnh dại bùng phát dữ dội. Bệnh nhân liên tục xuất tiết đờm dãi, sợ gió, sợ nước, vã mồ hôi, đau đầu, tức ngực và khó thở.

Kết quả điều tra dịch tễ truy vết nguồn lây từ 4 tháng trước. Con chó nuôi của gia đình đã cắn vào ngón chân phải của bệnh nhân gây trầy xước, chảy máu. Con vật này cũng tấn công bố đẻ, con gái và em trai của chủ nhà trong cùng thời điểm. Sau sự việc, gia đình đã đập chết con chó nhưng chủ quan không rửa vết thương, không xử trí y tế ban đầu và bỏ qua việc tiêm vaccine phòng dại.

Ngay khi ghi nhận ca tử vong, cơ quan y tế địa phương đã tiến hành điều tra, xác minh ổ dịch và tư vấn tiêm chủng khẩn cấp cho ba người thân còn lại từng bị con vật này tấn công.

Người dân cần chủ động tiêm vaccine khi bị chó, mèo cắn đề phòng bệnh dại. Ảnh: reddit

Bệnh dại là bệnh lây truyền từ động vật sang người do virus dại gây ra. Bệnh lưu hành ở nhiều quốc gia, trong đó 95% các trường hợp tử vong ở châu Phi và châu Á. Đông Nam Á là điểm nóng về bệnh dại với số lượng chó thả rông lớn, tỷ lệ tiêm phòng dại trên đàn vật nuôi (chó, mèo) thấp cùng tình trạng buôn bán thịt chó, mèo phổ biến tại một số quốc gia.

Tỷ lệ tử vong do bệnh dại gần như 100% khi xuất hiện các triệu chứng. Phát hiện sớm và xử trí, tiêm phòng kịp thời là rất quan trọng để ngăn ngừa. Việc tiêm vaccine phòng dại đã được chứng minh là hiệu quả, tiết kiệm hơn rất nhiều so với điều trị sau phơi nhiễm.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động tiêm vaccine phòng dại cho tất cả chó, mèo. Không đùa nghịch, chọc phá; tránh tiếp xúc với chó, mèo có biểu hiện bất thường, nhất là với trẻ em.

Khi bị chó, mèo cắn, cần vệ sinh và khử trùng vết thương bằng cách rửa ngay lập tức bằng xà phòng dưới vòi nước chảy trong 15 phút. Nếu không có xà phòng, rửa vết thương bằng nước; sau đó sát trùng vết thương bằng cồn 70% hoặc thuốc sát khuẩn. Không băng kín vết thương và hạn chế làm dập vết thương.

Thùy An