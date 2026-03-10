Người đàn ông tự cắt đứt bộ phận sinh dục trong cơn say

Lạng SơnNgười đàn ông 42 tuổi nghiện rượu, trong phút mất kiểm soát đã tự cắt bộ phận sinh dục của mình dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân, quê Lạng Sơn, đã ổn định sau ca mổ vi phẫu kéo dài nhiều giờ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Trước đó, gia đình chuyển người đàn ông đến viện trong tình trạng sốc mất máu nặng, huyết áp tụt, vết thương vùng bẹn - bìu chảy máu ồ ạt.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đánh giá bệnh nhân có thể hoại tử cơ quan sinh dục nếu bỏ lỡ "giờ vàng", bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo cùng êkíp Trung tâm Nam học lập tức mổ cấp cứu. Các bác sĩ sử dụng kính vi phẫu phóng đại 8-10 lần để tìm kiếm, phân biệt từng cấu trúc động mạch, tĩnh mạch và nối lại toàn bộ hệ thống mạch máu cùng ống dẫn tinh. Bác sĩ Thảo nhận định đây là một trong những ca đứt tinh hoàn hai bên phức tạp và hiếm gặp nhất nhiều năm qua, chỉ một sai lệch nhỏ cũng khiến ca mổ thất bại.

Dù bệnh nhân đã có hai con, êkíp vẫn nỗ lực tối đa để bảo tồn tinh hoàn. Cơ quan này đóng vai trò như "nhà máy" sản xuất testosterone, quyết định trực tiếp đến sức khỏe sinh lý, tâm lý và bản lĩnh phái mạnh. Ca phẫu thuật thành công giúp hệ thống mạch máu tái lập tuần hoàn, mở ra cơ hội phục hồi chức năng sinh dục cho người bệnh.

Từ trường hợp trên, các chuyên gia cảnh báo thói quen lạm dụng rượu bia tàn phá nghiêm trọng hệ thần kinh trung ương và làm suy giảm khả năng kiểm soát hành vi, bên cạnh các bệnh lý mạn tính về gan. Trong cơn say, người nghiện rượu dễ thực hiện các hành động tự hủy hoại bản thân, để lại thương tật vĩnh viễn hoặc thậm chí tước đoạt chính tính mạng của mình.

Lê Nga