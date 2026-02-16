Người đàn ông Trung Quốc trộm balô có 200 triệu đồng trong nhà hàng

Đà NẵngZhang Junhua, 52 tuổi, bị cáo buộc lấy trộm balô có gần 200 triệu đồng và giấy tờ của hai thực khách tại nhà hàng.

Ngày 16/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam 3 tháng đối với Zhang Junhua (quốc tịch Trung Quốc) về tội Trộm cắp tài sản.

Zhang Junhua khi bị bắt giam. Ảnh: Thành Huynh

Theo điều tra, tối 12/2, chị Ngọc, 33 tuổi, cùng người bạn Hàn Quốc đến ăn tại nhà hàng The Garden ở xã Duy Nghĩa. Trong lúc dùng bữa, hai người phát hiện bị mất balô để cạnh bàn.

Bên trong balô có khoảng 75 triệu đồng, 400 USD và nhiều đồ dùng cá nhân của chị Ngọc; hộ chiếu, khoảng 60 triệu đồng, 200 USD cùng nhiều thẻ ngân hàng của người bạn Hàn Quốc. Tổng giá trị tài sản ước tính gần 200 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an địa phương vào cuộc điều tra, xác định một người đàn ông nước ngoài (Zhang Junhua) xuất hiện tại nhà hàng vào thời điểm xảy ra vụ việc, sau đó rời đi ngay. Đến 15h ngày 13/2, tổ công tác phát hiện nghi can trên đường Hồ Nghinh, phường An Hải, nên mời về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Zhang Junhua thừa nhận hành vi trộm cắp. Tang vật thu giữ gồm 29,7 triệu đồng, 1.136 USD cùng một số giấy tờ, tài sản liên quan.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy thu số tiền còn lại.

Ngọc Trường