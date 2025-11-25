Người đàn ông Trung Quốc tốt bụng và chân thành tìm bạn gái

Chỉ cần em biết làm vợ hiền, là người con gái ở đâu Việt Nam cũng được, mọi thứ cứ để anh lo.

Chào em, anh là chàng trai đến từ Trung Quốc. Anh sinh năm 1988, đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam. Khi còn là sinh viên, anh đã quen một vài người bạn ở Việt Nam, một lần anh được bạn dẫn về quê chơi, anh đã thấy ấn tượng với cuộc sống và con người nơi đây. Anh tự nhủ nhất định sau này sẽ quay trở lại đây. May mắn cách đây hai năm anh có cơ hội sang Việt Nam làm việc, dù đã từng đi nhiều nước nhưng khi sang đây anh vẫn thấy nơi đây gần gũi nhất, có thể do ấn tượng ngày trước của anh. Anh đã quyết định sẽ sống lâu dài ở đây, giờ khi đã chuyển sang một lĩnh vực khác anh có nhiều thời gian cho bản thân hơn.

Nhiều lần anh đi du lịch từ Bắc vào Nam để khám phá cuộc sống nơi đây, đi đến đâu cảnh đẹp và con người thân thiện cũng hiện ra trước mắt anh. Càng ngày anh càng thấy yêu nơi này hơn. Anh đã nghĩ mình thực sự muốn lấy một người con gái Việt Nam làm vợ, cuộc sống của anh ở đây sẽ có ý nghĩa hơn nếu có em trên hành trình này. Cũng may nhờ một người bạn tốt đã chỉ anh lên trên trang VnExpress này, anh hy vọng rằng sẽ tìm thấy em ở đây. Dù chưa nói và viết được tiếng Việt nhưng em không cần lo về giao tiếp nhé, vì anh có thể nói tiếng Anh và đang học tiếng Việt nữa. Anh đang nhờ phần mềm hỗ trợ để nhắn tin cho em.

Trong lòng anh thích một người con gái hiền lành, dễ nhìn một chút. Anh không quan trọng em xuất thân ở đâu hay có hoàn cảnh thế nào, chỉ cần em biết làm vợ hiền, là người con gái ở đâu Việt Nam cũng được, mọi thứ cứ để anh lo. Anh sẽ rất thích nếu được về quê em chơi vào một ngày gần nhất. Gửi tới em cái ôm từ một chàng trai hay cười, dễ gần và chưa từng lập gia đình. Nếu nói chuyện và gặp nhau em sẽ biết về anh nhiều hơn, chờ hồi âm từ em nhé.

