Người đàn ông Trung Quốc sát hại đồng hương, giấu thi thể

TP HCMZheng Yikun, quốc tịch Trung Quốc, dùng búa đánh chết đồng hương trong cuộc xô xát liên quan tiền bạc, giấu thi thể trong thùng gỗ, thuê người chở đi phi tang.

Ngày 13/3, Zheng Yikun, 35 tuổi, bị TAND TP HCM tuyên phạt tù chung thân về tội Giết người; buộc bồi thường cho gia đình bị hại 234 triệu đồng và cấp dưỡng cho các con của nạn nhân cho đến khi đủ 18 tuổi.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ nên cần xử lý nghiêm. Mức án tòa đưa ra sau khi đã ghi nhận bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như: khắc phục một phần hậu quả, thành khẩn khai báo.

Bị cáo Zheng Yikun tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Cáo trạng xác định, tối 29/10/2024, Zheng Yikun và ông Shen Shaoping cùng ngủ tại trụ sở công ty ở phường Bình Trị Đông, TP HCM. Sáng hôm sau người đồng hương hỏi vay 30.000 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng) nhưng Yikun không đồng ý nên hai người xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Trong lúc đôi co, ông Shen Shaoping cầm búa tấn công. Yikun dùng tay đỡ được rồi cầm cây búa này đánh nhiều cái vào đầu đồng hương khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Yikun đi mua túi nylon cuốn thi thể nạn nhân lại, cho vào thùng gỗ rồi thuê người vận chuyển đến một nhà kho nhằm phi tang. Đến ngày 7/11/2024, người thân không liên lạc được với ông Shen Shaoping nên đến cơ quan công an trình báo. Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt giữ hung thủ.

