Người đàn ông Trung Quốc giam giữ đồng hương, ép trả nợ

Đà NẵngMa Xingfa, 35 tuổi, bị cáo buộc thuê 3 người bắt giữ con nợ người Trung Quốc để ép trả khoản vay đánh bạc 100.000 nhân dân tệ - khoảng 360 triệu đồng.

Ngày 7/12, Công an Đà Nẵng đã bắt tạm giam Ma Xingfa (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Hứa Phú Đức (47 tuổi, trú phường Cẩm Lệ), Nguyễn Thành Trung (39 tuổi, trú phường Thanh Khê) và Mai Thanh Duy (34 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Cảnh sát xác định Ma Xingfa từng thực hiện ít nhất hai vụ bắt giữ con nợ tương tự, nhằm buộc gia đình nạn nhân ở Trung Quốc nộp tiền chuộc.

Bốn bị can bị bắt giam. Ảnh: Thành Anh

Tối 3/12, một phụ nữ Trung Quốc trình báo việc bạn trai Wang Wenqiang (35 tuổi) nghi bị bắt giữ tại khách sạn trên đường Trần Quốc Hoàng, phường Ngũ Hành Sơn. Khoảng 30 phút sau, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn kiểm tra khách sạn, phát hiện tại hai phòng 301 và 305 có Nguyễn Thành Trung, Hứa Phú Đức cùng hai công dân Trung Quốc là Ye Cheng và Wang Wenqiang. Xác minh nhanh cho thấy Trung và Đức được thuê để giam giữ nạn nhân.

Theo điều tra, Wang Wenqiang vay 100.000 nhân dân tệ từ Ma Xingfa - chuyên đổi "thẻ chip" cho người chơi tại sòng bài Crown. Khi thua hết tiền, Wang bị thu hộ chiếu, visa và bị đưa về giam giữ tại một khách sạn ở khu vực Hoiana.

Ngày 1/12, Ma Xingfa chỉ đạo Hứa Phú Đức và Nguyễn Thành Trung chuyển Wang về khách sạn Phương Linh để tiếp tục giữ. Mai Thanh Duy được thuê làm phiên dịch với mức lương 30 triệu đồng một tháng.

Bị can Ma Xingfa. Ảnh: Thành Anh

Test nhanh ma túy cho thấy Đức và Trung dương tính. Tang vật thu giữ gồm hai giấy nhận nợ, 9 điện thoại di động và một ôtô.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Ngọc Trường