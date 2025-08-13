Người đàn ông 'trở về từ cõi chết' sau 2 giờ ngừng tim

Phú ThọBệnh nhân 52 tuổi đột ngột ngừng tim, 16 y bác sĩ ép tim liên tục gần hai giờ, sốc điện, cứu sống ngoạn mục.

Ngày 13/8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, điều trị thuốc hàng ngày. Trước khi nhập viện hai giờ, ông đột ngột xuất hiện tức ngực, khó thở. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp trên nền tăng huyết áp, chuyển lên khoa Can thiệp tim mạch. Tuy nhiên, trên đường di chuyển đến phòng can thiệp, tình trạng bệnh nhân đột ngột trở nên nguy kịch khi xuất hiện ngưng tim, ngưng thở.

Lập tức, hệ thống "báo động đỏ" toàn viện được kích hoạt. Đội ngũ y tế thực hiện hồi sức tim phổi, kiên trì ép tim bệnh nhân suốt từ dọc hành lang về buồng bệnh cấp cứu. Sau cuộc chiến gần hai giờ đồng hồ với 15 lần sốc điện và các thao tác ép tim liên tục, nhịp tim người bệnh có trở lại. Dù vậy, tình trạng sức khỏe vẫn cực kỳ nguy hiểm với nguy cơ tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Êkíp tiếp tục chuyển bệnh nhân vào phòng can thiệp tim mạch để thực hiện tái thông mạch vành bị tắc nghẽn.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Do thời gian ngừng tuần hoàn kéo dài, bệnh nhân suy đa tạng và rối loạn nhịp tim. Sau khi hoàn thành can thiệp, ông được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi và điều trị chuyên sâu. Tại đây, êkíp áp dụng đồng thời nhiều phương pháp như hồi sức chuyên sâu như an thần, hạ thân nhiệt chỉ huy, cùng các biện pháp hồi sức suy đa tạng như thở máy, lọc máu liên tục, lọc máu hấp phụ, lọc thận nhân tạo và thăm dò huyết động PICCO. Nhờ các biện pháp tích cực này, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân dần được cải thiện.

Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã cai được máy thở, tỉnh táo hoàn toàn và không còn di chứng thần kinh. Các chỉ số huyết động cũng như chức năng tim và các tạng khác đều dần hồi phục bình thường.

Bác sĩ Nguyễn Văn Sơn, Trưởng khoa Can thiệp tim mạch, cho biết ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp là biến chứng cực kỳ nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu không được can thiệp kịp thời, khoảng 25% bệnh nhân có thể tử vong trong vài phút đầu, và chỉ có khoảng 10% có cơ hội được cứu sống. Thông thường, các trường hợp ngừng tuần hoàn trong nhồi máu cơ tim nếu không khôi phục được nhịp tim trong vài chục phút đầu sẽ có tỷ lệ sống sót rất thấp.

"Ca bệnh với thời gian ép tim kéo dài gần hai giờ liên tục như vậy được coi là vô cùng hiếm gặp trong thực hành lâm sàng", bác sĩ nói.

Ông Sơn cho biết thêm đây không chỉ là thách thức lớn về mặt kỹ thuật, đòi hỏi thao tác ép tim hiệu quả và sự phối hợp nhịp nhàng trong việc sốc điện cũng như sử dụng thuốc cấp cứu, mà còn đòi hỏi sự kiên trì và bền bỉ tuyệt đối từ toàn bộ êkíp trong suốt thời gian dài.

Thúy Quỳnh