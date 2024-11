Người đàn ông tìm mọi cách cưa đổ tôi rồi lặn mất tăm

Trong lòng tôi lúc này ban đầu là cảm giác đau lòng, tiếp theo là oán hận vì đem tình cảm của mình ra làm trò đùa nhiều lần vậy.

Tôi 25 tuổi. Anh hơn tôi sáu tuổi. Tâm trạng tôi lúc này xuống dốc, không thể tập trung làm việc, mong được bạn đọc chia sẻ. Tôi quen anh do anh là khách hàng, chủ động xin số làm quen. Cả hai nhắn tin trò chuyện một thời gian thì tôi chủ động dừng lại do thấy anh không thật lòng muốn tiến tới mối quan hệ nghiêm túc dù đã có tình cảm. Cũng vì có tình cảm nên ba tháng sau, anh nhắn tin lại, tôi đã trả lời và tiếp tục ngày tháng trò chuyện mỗi ngày. Được một thời gian ngắn, tôi lại chủ động chấm dứt với lý do như lần đầu tiên. Có lẽ do hy vọng về mối quan hệ này nên nhiều lần thất vọng. Lần chấm dứt này khiến tôi khóc rất nhiều và kéo dài sự mệt mỏi đến nhiều tháng sau.

Gần một năm sau, anh lại nhắn tin, gọi điện nhiều lần nói yêu và nhớ thương tôi (trước đó chưa từng nói). Sau nhiều lần cứ nói chuyện rồi dừng lại, cách đây nửa tháng, tôi hẹn gặp anh với mong muốn bày tỏ nỗi lòng nhưng anh lại không đến, không một lời xin lỗi. Ngay khi anh không đến, tôi tìm hiểu và biết anh đã có người yêu. Trong lòng tôi lúc này ban đầu là cảm giác đau lòng, tiếp theo là oán hận vì đem tình cảm của mình ra làm trò đùa nhiều lần vậy. Thay vì trách móc, tôi chọn im lặng, sẽ không bao giờ trả lời hay liên lạc nữa. Tuy vậy, nửa tháng nay tâm trạng tôi vô cùng bất ổn. Tôi nên làm gì để khá hơn đây?

Hoài Thương