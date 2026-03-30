Người đàn ông Thụy Điển bị truy tố vì tội 'bán vợ'

Người đàn ông 62 tuổi này bị bắt vào cuối tháng 10/2025 sau khi vợ ông tố cáo với cảnh sát ở miền bắc Thụy Điển về hành vi ép bà bán dâm và nhiều hành vi phạm pháp khác. Ông ta đã bị tạm giam kể từ đó, trước khi bị công tố viên ra quyết định truy tố hôm nay. Danh tính người này không được tiết lộ.

Theo cáo trạng, nghi phạm đã thu lợi bất chính từ việc ép buộc vợ mình "thực hiện và phục tùng các hành vi tình dục" cho những người đàn ông khác trong thời gian từ ngày 11/8/2022 đến ngày 21/10/2025.

Cảnh sát ở Stockholm, Thụy Điển hồi tháng 6/2024. Ảnh: AP

Nghi phạm, người từng là thành viên cấp cao của băng đảng môtô khét tiếng Hells Angels, cũng bị cáo buộc bạo hành và đe dọa vợ, lợi dụng nỗi sợ hãi của bà đối với mình và tình trạng nghiện ma túy của bà. Công tố viên mô tả những hành vi này là sự "bóc lột tàn nhẫn".

Vụ "bán vợ" này là sự việc hy hữu và gây chấn động dư luận ở Thụy Điển, quốc gia có chính sách rất nghiêm khắc với các tội phạm liên quan đến mại dâm và bóc lột tình dục, hay còn gọi là "mô hình Thụy Điển". Luật pháp nước này coi mại dâm là một hình thức bạo lực đối với phụ nữ, do đó luật không hình sự hóa người bán dâm, mà trừng phạt nghiêm khắc người mua dâm và kẻ tổ chức, môi giới, hoặc ép buộc.

Công tố viên Ida Annerstedt hồi tháng 2 cho hay chính quyền đã xác định được khoảng 120 người bị nghi ngờ đã mua dâm thông qua sự môi giới của người đàn ông này. Ngoài hành vi môi giới mại dâm, người chồng còn bị cáo buộc thực hiện 8 vụ cưỡng hiếp.

Silvia Ingolfsdottir, luật sư đại diện cho người vợ, nói với AFP rằng các cáo buộc này là kết quả của những "tội ác nghiêm trọng và có tình tiết tăng nặng" mà thân chủ của bà là nạn nhân.

"Bà ấy hy vọng sẽ giành được công lý", Ingolfsdottir cho hay.

Nghi phạm phủ nhận mọi cáo buộc. Phiên tòa xét xử đầu tiên dự kiến bắt đầu ngày 13/4.

Thanh Tâm (Theo AFP)