Người đàn ông thủng ruột do kẹt dị vật vùng kín

Trung QuốcDo chủ quan tự theo dõi tại nhà sau khi bị kẹt đồ chơi tình dục trong trực tràng, người đàn ông bị thủng ruột nghiêm trọng và phải phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo.

Một người đàn ông trung niên tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, mới đây phải nhập viện khẩn cấp do món đồ chơi tình dục bị kẹt sâu trong trực tràng, theo HK01 ngày 23/3.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngay khi sự việc xảy ra, người này đã đến bệnh viện khám. Ông cho biết dù có thể chạm tay vào dị vật nhưng không cách nào lấy ra được. Các bác sĩ chỉ định xử lý ngay lập tức song do tâm lý chủ quan và hy vọng dị vật có thể tự đào thải ra ngoài theo đường tự nhiên, bệnh nhân quyết định ra về.

Tuy nhiên, sau ba ngày chịu đựng, dị vật không thoát ra mà các cơn đau bụng ngày càng trở nên dữ dội, buộc ông phải quay lại bệnh viện. Kết quả chụp CT cho thấy món đồ chơi tình dục đã nằm trong đường ruột quá lâu, gây ra vết thủng nghiêm trọng. Các bác sĩ buộc phải thực hiện thủ thuật mở thông đại tràng (làm hậu môn nhân tạo) để lấy dị vật ra ngoài thành công. Sau ca mổ, bệnh nhân cần chờ từ 3 đến 6 tháng để sức khỏe ổn định trước khi thực hiện phẫu thuật đưa đại tràng về vị trí cũ nhằm khôi phục hoàn toàn chức năng bài tiết.

Các bác sĩ cho biết đây không phải trường hợp hiếm gặp. Trước đó, một bệnh nhân khác nhập viện sau khi nhét chai dầu gội 200 ml vào hậu môn. Do thiết kế chai có góc cạnh cùng với tâm lý e ngại, trì hoãn việc cứu chữa, bệnh nhân đó cũng bị thủng ruột và viêm phúc mạc nghiêm trọng, buộc phải mổ phanh để cứu tính mạng.

Theo các chuyên gia y tế, việc dị vật lọt vào hậu môn là một tình trạng cấp cứu ngoại khoa, đòi hỏi phải được can thiệp y tế ngay lập tức. Người dân tuyệt đối không nên tự tìm cách lấy dị vật ra tại nhà, bởi các thao tác sai có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như hoại tử ruột, nhiễm trùng máu, thậm chí phải cắt bỏ một phần đường ruột, gây ra những tổn thương không thể đảo ngược cho hệ tiêu hóa và bài tiết.

