Người đàn ông thuê vườn trồng cần sa

Phan Ngọc Linh trồng cần sa xen lẫn các loại cây khác trên mảnh vườn canh tác nông nghiệp song vẫn bị người dân xung quanh phát giác.

Phạm Ngọc Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Ngày 30/8, Linh, 47 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố, bắt bị can để tạm giam để điều tra làm rõ hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, theo điều 249, Bộ luật Hình sự.

Nhận được tin báo của người dân về việc trong khu vườn ở ấp Mỹ Phú 5, xã Tam Bình có trồng nhiều cây nghi là cần sa, ngày 15/8, công an địa phương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long đến kiểm tra.

Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều cành, lá, hoa, quả màu xanh và nâu nghi là các bộ phận của cây cần sa được thu gom, phơi khô và cất giữ tại 2 căn chòi trong khu vườn do Linh canh tác.

Số cần sa thu giữ tại khu vườn do Linh thuê canh tác. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Linh sau đó bị bắt. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long xác định vật thu giữ là cây cần sa với tổng trọng lượng 5,12 kg.

Bước đầu linh khai đã thuê khu vườn hàng ngàn m2 để canh tác nông nghiệp, trong đó dành một phần diện tích trồng cần sa...

An Bình