Người đàn ông thoát chết khi ôtô mất lái lao vào trạm xăng

MỹNgười đàn ông đang rửa kính chắn gió chiếc bán tải trong trạm xăng thì chiếc sedan từ ngoài đường bay tới như một cơn lốc.

Tài xế thoát chết khi ôtô mất lái lao vào trạm xăng Video: Lincoln County Sheriff's Office

Vụ việc xảy ra tại trạm xăng trên đường 30, phía đông North Platte, hạt Lincoln, bang Nebraska, khoảng 7h tối ngày 12/9. Từ góc xa, chiếc sedan màu đỏ mất lái, xoay ngang và trượt thẳng tới trạm xăng.

Nghe tiếng động, người đàn ông giật mình ngó lại. Lúc này, ôtô mất lái tông bay một cột biển báo, lật nghiêng và sượt qua chiếc bán tải cũng như người đàn ông. Xe nằm lại sát bên lề.

Cảnh sát cho biết người đàn ông bị chiếc xe tông vào cẳng chân khi sượt qua, nhưng không bị thương nghiêm trọng. Chiếc bán tải của người này cũng bị hư hại trong vụ tai nạn.

Người đàn ông bước đi khập khiễng nhanh chóng đến gần để kiểm tra tài xế gặp nạn. Cảnh sát sau đó đưa tài xế đến bệnh viện để điều trị các vết thương nhẹ.

Các nhà điều tra cho biết chiếc xe đã chạy với tốc độ ít nhất 65 dặm/giờ (96 km/h) trong khu vực giới hạn tốc độ 40 dặm/giờ (64 km/h). Tài xế hiện đối mặt với nhiều cáo buộc, gồm lái xe nguy hiểm, không có bằng lái và bảo hiểm, đăng ký xe đã hết hạn.

Mỹ Anh (theo WMTV 15 News)