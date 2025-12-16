Người đàn ông thiệt mạng sau khi ném gạch vào kẻ xả súng ở Australia

Ông Morrison ném gạch vào kẻ xả súng trên bãi biển Bondi sau khi chủ tiệm trái cây Ahmed tước vũ khí của nghi phạm, song bị bắn tử vong.

Sheina Gutnick, con gái của ông Reuven Morrison, 62 tuổi, hôm 15/12 xác nhận cha mình là người xuất hiện trong video ném gạch vào tay súng Sajid Akram trong vụ tấn công trên bãi biển Bondi, Sydney ngày 14/12.

"Theo những gì tôi được biết, bố tôi đứng bật dậy ngay khi vụ nổ súng xảy ra. Ông ném gạch, hét vào mặt tên khủng bố và bảo vệ cộng đồng Do Thái của mình, nhưng rồi bố tôi đã bị bắn chết", Gutnick cho hay.

Người đàn ông bị bắn chết sau khi ném gạch vào kẻ xả súng ở Australia Ông Reuven Morrison ném gạch vào kẻ xả súng trong vụ tấn công trên bãi biển Bondi, Sydney ngày 14/12. Video: The Age

Trong video, sau khi chủ tiệm trái cây Ahmed al Ahmed tước một khẩu súng trên tay nghi phạm, ông Morrison cầm viên gạch, đuổi theo và ném vào tay súng. Sajid Akram đã tháo chạy lên cây cầu cạn, lấy một khẩu súng khác và tiếp tục xả đạn.

Gutnick cho hay bố mình đã tìm cách tháo viên đạn kẹt ra khỏi khẩu súng mà Ahmed vừa tước được để bắn trả tay súng thứ hai trên cầu, nhưng ông đã trúng đạn.

"Nếu có một cách duy nhất để ông rời khỏi cõi đời này, thì đó chính là trong lúc chiến đấu với kẻ khủng bố. Không cách nào khác cướp được ông khỏi gia đình tôi. Bố tôi đã ngã xuống khi đang chiến đấu, bảo vệ những người mà ông yêu thương nhất", Gutnick nói.

Diễn biến từng phút của vụ xả súng tại bãi biển Australia Diễn biến từng phút vụ xả súng. Video: BBC

Khi được hỏi ai đã khiến gia đình Gutnick thất vọng, cô trả lời rằng đó chính là chính phủ Australia.

"Tôi cảm thấy bị chính phủ phản bội. Họ đã nhận được dấu hiệu cảnh báo từ rất lâu. Cộng đồng Do Thái đã liên tục khẩn cầu, nhưng chẳng ai lắng nghe chúng tôi", cô nhấn mạnh, thêm rằng cảnh sát tại hiện trường không được huấn luyện để ứng phó những tình huống như vậy và Australia không còn là quốc gia an toàn đối với người Do Thái.

Ông Reuven Morrison và con gái Sheina Gutnick. Ảnh: CBS/Sheina Gutnick

Hai nghi phạm trong vụ xả súng khiến 15 người thiệt mạng được xác định là Naveed Akram, 24 tuổi, và bố ruột Akram, 50 tuổi. Sajid bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường, trong khi Naveed bị thương và được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Giới chức Australia xác định đây là vụ tấn công khủng bố nhằm vào cộng đồng Do Thái.

Naveed từng bị điều tra trong 6 tháng vì cáo buộc có liên hệ với những người liên quan đến một chi nhánh của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, theo ABC. Theo Thủ tướng Australia Anthony Albanese, các nghi phạm bị hệ tư tưởng cực đoan thôi thúc, song "không có bằng chứng nào cho thấy họ là thành viên nhóm khủng bố".

Huyền Lê (Theo SMH, CBS News)