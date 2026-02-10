Người đàn ông Thái Lan bị tuyên 50 năm tù vì khi quân

Người đàn ông Thái Lan bị tuyên án tổng cộng 50 năm tù vì chỉ trích nhà vua, một trong những bản án dài nhất từng được tuyên theo luật khi quân.

Tòa án Hình sự Thái Lan hôm nay tuyên Phuritikon Sarakul, hiện sống ở nước ngoài, thêm 30 năm tù theo luật khi quân vì những bài đăng chỉ trích Quốc vương Maha Vajiralongkorn trên mạng xã hội từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022. Phuritikon phạm 10 tội danh, mỗi tội nhận mức án ba năm tù.

Bị cáo không xuất hiện tại tòa án nên tòa đã phát lệnh bắt.

Hồi tháng 12/2025, Phuritikon, 43 tuổi, bị kết án vắng mặt 20 năm tù vì cùng tội danh trên. Theo đó, tổng mức án đối với người đàn ông này lên tới 50 năm tù giam, một trong những "bản án nghiêm khắc nhất theo Điều 112".

Lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 73 của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn bên ngoài Hoàng cung ở Bangkok ngày 28/7/2025. Ảnh: AFP

Điều 112 bộ luật hình sự Thái Lan, hay còn gọi là luật khi quân, quy định rằng người có hành vi "phỉ báng, lăng mạ hoặc đe dọa vua, hoàng hậu, người thừa kế, hoặc quan nhiếp chính" sẽ bị phạt tù 3-15 năm đối với mỗi tội danh.

Hồi năm 2024, người đàn ông ở miền bắc Thái Lan cũng bị kết án tù 50 năm vì tội khi quân. Một phụ nữ Thái Lan lĩnh 43 năm tù vì tội danh tương tự vào năm 2021.

Theo Tổ chức Luật sư Nhân quyền Thái Lan (TLHR), ít nhất 289 người đã bị buộc tội theo luật khi quân kể từ năm 2020.

Huyền Lê (Theo AFP, Khaosod)