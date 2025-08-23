Người đàn ông tấn công nữ điều dưỡng bệnh viện

Ninh BìnhPhạm Đức Thọ, 39 tuổi, bị cáo buộc tấn công nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu, vì cho rằng nhân viên y tế chậm cấp cứu nguời thân của anh ta.

Ngày 23/8, Thọ bị Công an tỉnh Ninh Bình tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Công an lấy lời khai Phạm Đức Thọ (trái). Ảnh: Hoa Lư

Rạng sáng hai ngày trước, Thọ đưa người thân bị đau bụng đến Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu. Khi hai nữ điều dưỡng đang trao đổi, nắm thông tin người bệnh và hướng dẫn quy trình chữa trị thì Thọ lớn tiếng chửi mắng. Anh ta cho rằng nhân viên y tế đang "cố tình chậm trễ cứu người".

Thọ bị cáo buộc đã đạp vào bụng một nữ điều dưỡng khiến chị này bị ngã ra sàn nhà. Nhiều người chứng kiến hoảng sợ. Bảo vệ bệnh viện và công an ngay sau đó có mặt, yêu cầu Thọ giữ bình tĩnh và chấp hành quy định nơi công cộng.

Làm việc với công an, Thọ đã thừa nhận hành vi.

Lam Sơn