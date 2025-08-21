Người đàn ông suýt mất mạng sau chế biến thịt lợn sống

Quảng NinhSau khi chế biến thịt lợn sống, người đàn ông 61 tuổi sốt cao, nổi vân tím toàn thân, đau bụng, bác sĩ phát hiện nhiễm liên cầu lợn, tiên lượng tử vong.

Ngày 21/8, đại diện Bệnh viện Bãi Cháy cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi nhiều, hội chứng nhiễm trùng, mất nước. Kết quả siêu âm, chụp CT có hình ảnh tràn dịch khoang màng phổi hai bên, xẹp phổi.

Bác sĩ chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi trên nền tăng huyết áp, tiên lượng tử vong rất cao.

Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực chuyên sâu theo phác đồ với kháng sinh, an thần thở máy, lọc máu liên tục, truyền dịch, vận mạch. Sau 7 ngày, người bệnh có tình trạng đau đầu, ý thức chậm, được chọc dịch não tủy, làm xét nghiệm, chẩn đoán viêm màng não do liên cầu lợn, được điều trị theo phác đồ viêm màng não.

Hiện, bệnh nhân thoát nguy kịch, sức khỏe ổn định, xét nghiệm chỉ số nhiễm trùng cải thiện.

Bệnh nhân điều trị tại viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Liên cầu khuẩn lợn là bệnh lây truyền từ động vật sang người, chưa có bằng chứng bệnh lây từ người sang người. Hầu hết bệnh nhân đều liên quan đến việc giết mổ, ăn tiết canh hoặc các món đồ chưa nấu chín. Một số trường hợp không ăn tiết canh, không giết mổ lợn vẫn mắc bệnh do ăn thịt lợn bệnh tái sống, hoặc nhiễm khuẩn qua các tổn thương, trầy xước trên da khi chế biến.

Bệnh nặng có thể tiến triển nhanh chóng thành nhiễm khuẩn huyết sốc nhiễm khuẩn, trụy mạch, tụt huyết áp, rối loạn đông máu nặng, ban xuất huyết hoại tử toàn thân, tắc mạch, suy đa phủ tạng... hôn mê và tử vong.

Hiện chưa có vaccine phòng ngừa liên cầu lợn ở người. Cơ quan y tế khuyến cáo chỉ ăn thịt lợn đã được nấu chín hoàn toàn, không ăn tiết canh và các món tái sống. Khi chế biến thịt lợn, cần sử dụng găng tay bảo hộ để tránh nguy cơ lây nhiễm, nhất là khi có vết xước trên da. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, đến bệnh viện khám và điều trị kịp thời.

Thúy Quỳnh