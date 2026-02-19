Người đàn ông sưu tập hơn 2.000 kỷ vật chiến tranh

Sau 25 năm sưu tầm, ông Duyệt đã biến căn nhà và khu sân vườn rộng 240 m2 bên tuyến đường ven biển nối Cửa Tùng với Cửa Việt, xã Bến Hải thành không gian trưng bày kỷ vật chiến tranh.

Phía ngoài, hàng trăm vỏ đạn được dựng san sát. Bên trong, hiện vật xếp kín trên các giá gỗ, trong tủ kính và dọc những lối đi hẹp, tạo cảm giác như một bảo tàng thu nhỏ giữa đời thường.