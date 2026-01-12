Người đàn ông sốc nhiễm khuẩn sau bữa tiết canh dê

Hà TĩnhBệnh nhân 55 tuổi sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng phải chuyển tuyến trung ương cấp cứu, bác sĩ nghi ngờ nguyên nhân do liên cầu khuẩn lợn dù bệnh nhân chỉ ăn tiết canh dê.

Sáng 12/1, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã hoàn tất thủ tục chuyển bệnh nhân trú tại phường Thành Sen ra Hà Nội điều trị do tình trạng quá nặng. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện tỉnh cho thấy người bệnh nhiễm trùng máu, men gan tăng cao, biến chứng suy thận cấp và xuất hiện dày đặc các nốt xuất huyết hoại tử dưới da. Trước khi chuyển viện, kíp trực đã phải đặt ống nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy để duy trì sự sống.

Tiết canh dê. Ảnh minh họa: Đức Hùng

Biến cố sức khỏe xảy ra vào trưa 10/1, người đàn ông đột ngột đau đầu dữ dội, chóng mặt, nói ngọng rồi ngã quỵ. Theo người nhà, 10 ngày trước khi nhập viện, ông đã ăn tiết canh dê tại một nhà hàng trên địa bàn. Dựa trên các yếu tố dịch tễ và biểu hiện lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Loại vi khuẩn này có thời gian ủ bệnh từ vài giờ đến 14 ngày, khi xâm nhập cơ thể sẽ nhân lên rất nhanh, phá vỡ hàng rào miễn dịch tự nhiên và gây biến chứng nguy kịch.

Dù bệnh nhân khẳng định chỉ ăn tiết canh dê, chuyên gia y tế lý giải nguy cơ nhiễm liên cầu khuẩn lợn vẫn hiện hữu. Thực tế điều trị cho thấy nhiều trường hợp người bệnh chỉ ăn tiết canh gia cầm (ngan, vịt) hoặc dê nhưng vẫn nhiễm khuẩn. Nguyên nhân thường do quá trình chế biến thiếu an toàn, đầu bếp dùng chung dụng cụ (dao, thớt) dính dịch tiết của lợn bệnh, dẫn đến nhiễm khuẩn chéo, hoặc do cơ sở kinh doanh pha trộn thêm tiết lợn vào tiết dê.

Liên quan sự việc, chủ nhà hàng nơi bệnh nhân dùng bữa phủ nhận việc pha trộn nguyên liệu. Người này khẳng định mỗi ngày quán thịt hai con dê, thu được 100-140 bát tiết, đủ phục vụ nhu cầu thực khách nên không cần dùng tiết lợn. Chủ quán cũng cho biết đã gửi đơn kiến nghị cơ quan chức năng xử lý các thông tin thất thiệt trên mạng xã hội gây ảnh hưởng hoạt động kinh doanh.

Bệnh liên cầu khuẩn lợn lây truyền trực tiếp từ động vật sang người qua đường ăn uống hoặc tiếp xúc vết thương hở, hiện chưa có bằng chứng lây từ người sang người. Bệnh diễn tiến rất nhanh thành nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, trụy mạch, rối loạn đông máu nặng và có tỷ lệ tử vong cao. Ngành y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện ăn chín, uống sôi, tuyệt đối bỏ thói quen ăn tiết canh, các món tái sống để phòng tránh rủi ro.

Đức Hùng