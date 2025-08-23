Người đàn ông say rượu đấm vào mặt CSGT

Sơn LaLò Văn Luân, 36 tuổi, bị dừng xe kiểm tra vì điều khiển xe máy khi say rượu, không đội mũ bảo hiểm nhưng đã không chấp hành, đấm vào mặt CSGT.

Ngày 23/8, Công an tỉnh Sơn La tạm giữ hình sự Luân để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Lò Văn Luân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cao Thiên

Một ngày trước, Luân chạy xe máy, không đội mũ bảo hiểm trên quốc lộ 12 thuộc bản Pe Tiến, xã Chiềng Sơ, bị tổ CSGT địa bàn Sông Mã ra hiệu lệnh dừng. Tuy nhiên, người này "có hành vi lăng mạ, thách thức cảnh sát" và không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Trong lúc làm việc, Luân đã đấm vào mặt một cán bộ CSGT gây thương tích, bị tổ công tác khống chế. Kết quả xét nghiệm cho thấy người này có nồng độ cồn trong máu là 29,2 mmol/L, vượt xa mức độ cho phép.

Công an khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành các quy định của pháp luật, không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia. Ngoài ra, mọi hành vi chống đối, cản trở người thi hành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm.

Phạm Dự