'Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới' 2020 chia tay bạn gái

Michael B. Jordan - "Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới" 2020 - chia tay Lori Harvey sau một năm hẹn hò.

Theo People, cả hai đường ai nấy đi vì Michael B. Jordan muốn mối quan hệ nghiêm túc hơn, trong khi Lori Harvey chưa có ý định tiến xa để tập trung cho sự nghiệp. Một nguồn tin nói với People: "Michael và Lori đều đau lòng. Họ vẫn yêu nhau. Michael trưởng thành rất nhiều trong mối quan hệ này. Anh ấy đã sẵn sàng cam kết lâu dài. Họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau".

Lễ trao giải Oscar cuối tháng 3 đánh dấu lần đầu cả hai sánh bước trên thảm đỏ. Cuối tháng 5, người mẫu Lori xuất hiện một mình ở buổi công chiếu Final Cut ngày khai mạc Liên hoan phim Cannes. Tin đồn hai người rạn nứt bùng lên sau khi cô trở về từ Pháp. Hai tháng qua, cả hai không còn đăng ảnh cùng nhau, tương tác trên mạng xã hội.

Michael B. Jordan và Lori Harvey đi du lịch hồi tháng 1/2021. Ảnh: Mega

Michael B. Jordan và Lori Harvey được cho là hẹn hò từ dịp lễ Tạ ơn năm 2020, khi cùng lên một máy bay đến Atlanta - nơi gia đình người mẫu sinh sống. Cả hai công khai mối quan hệ hồi tháng 1 năm ngoái.

Lori Harvey sinh năm 1997 tại Tennessee, Mỹ, là con gái danh hài kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng Steve Harvey. Cô hiện làm người mẫu ảnh, thu hút hơn 2,5 triệu người theo dõi trên Instagram. Lori từng yêu nhiều ngôi sao như rapper Future, ca sĩ Diddy...

Sinh năm 1987, Michael B. Jordan nổi tiếng qua các phim Fruitvale Station (2013), Creed (2015) và bom tấn Black Panther (2018). Năm 2020, anh được tạp chí People bình chọn là "Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới". Một số dự án gần nhất của ngôi sao là Just Mercy (2019), Without Remorse (2021) và Space Jam: A New Legacy (2021). Hiện Michael B. Jordan lên kế hoạch cho Creed 3, phim đầu tay do anh đạo diễn.

Michael B Jordan Essence photoshoot Michael B. Jordan chụp hình cho tạp chí Essence. Video: Essence

Trong quá khứ, Michael B. Jordan thường kín tiếng chuyện đời tư và hiếm khi công khai bạn gái. Anh từng bị đồn hẹn hò nhiều ngôi sao như Snoh Aalegra, Lupita Nyong'o, Iggy Azalea...

Họa Mi (theo People)