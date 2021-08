'Người đàn ông quyến rũ nhất 2020' đóng phim mới

Michael B. Jordan - tài tử được trao danh hiệu quyến rũ nhất thế giới 2020 - đóng chính trong “A Journal for Jordan” do Denzel Washington đạo diễn.

Ngày 12/8, Sony Pictures tung trailer dự án hợp tác đầu tiên của Michael B. Jordan và Denzel Washington, dự kiến ra rạp dịp Giáng sinh năm nay. Nội dung kể về câu chuyện có thật của Trung sĩ Charles Monroe King (Michael B. Jordan), người lính Mỹ tham gia trận chiến Iraq. Anh dùng thời gian rảnh để viết thư cho con trai mới sinh tên Jordan. Năm 2006, King thiệt mạng ở chiến trường khi con mới bảy tháng tuổi. Ở quê nhà, vợ anh Dana Canedy (Chanté Adams) tổng hợp những lá thư của chồng thành cuốn sách như món quà tặng con trai.

Trailer "A Journal for Jordan" Trailer "A Journal for Jordan". Video: Youtube Sony Pictures.

Phim dựa trên cuốn hồi ký A Journal for Jordan: A Story of Love and Honor của Dana Canedy, phóng viên New York Times từng đoạt giải Pulitzer. Kịch bản chuyển thể do Virgil Williams - biên kịch từng được đề cử Oscar với Mudbound (2017) - chấp bút.

A Journal for Jordan đánh dấu lần đầu Michael B. Jordan đóng phim tình cảm. Anh tự nhận mình lãng mạn nhưng không phải khán giả của dòng phim này. Ngôi sao cho biết việc dừng đóng phim hành động ở hiện tại là "sự đổi nhịp tốt". Anh trả lời USA Today: "Tôi đã đóng nhiều vai thể chất vì đó là sở thích. Tôi nay 34 tuổi, bảy năm qua thể chất tôi đã đạt đến 'độ chín'". Anh cho biết sẵn sàng thử thách với những vai diễn thiên về cảm xúc hơn.

Denzel Washington (đội mũ), Chante Adams và Michael B. Jordan (trái) trên trường quay "Journal for Jordan" ở Central Park, New York hôm 25/3. Ảnh: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images.

Về việc hợp tác Denzel Washington, Michael B. Jordan nói: "Mọi người đều muốn làm việc với anh ấy và Washington là người rất kén chọn". Trong phim, hai ngôi sao cùng đảm nhận vai trò sản xuất.

Sinh năm 1987, Michael B. Jordan nổi tiếng qua các phim Fruitvale Station (2013), Creed (2015) và bom tấn Black Panther (2018). Năm 2020, anh được tạp chí People bình chọn là "Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới". Một số dự án gần nhất của ngôi sao là Just Mercy (2019), Without Remorse (2021) và Space Jam: A New Legacy (2021). Hiện Michael B. Jordan lên kế hoạch cho Creed 3, phim đầu tay do anh đạo diễn.

Denzel Washington là diễn viên từng hai lần thắng giải Oscar "Nam phụ xuất sắc" với Glory (1990) và "Nam chính xuất sắc" với Training Day (2002). Anh bắt đầu thử sức đạo diễn và sản xuất phim đầu tay Antwone Fisher (2002). Năm 2016, phim Fences do anh đóng chính và đạo diễn nhận bốn đề cử Oscar, trong đó Viola Davis thắng giải "Nữ chính xuất sắc".

Sơn Phước (theo Variety)