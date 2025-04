Người đàn ông ở Đà Lạt bị nước cuốn mất tích

Lâm ĐồngĐi bộ gần suối Tô Ngọc Vân trong cơn mưa lớn chiều qua, người đàn ông 80 tuổi ở TP Đà Lạt bị cuốn trôi đến nay chưa tìm thấy.

Hơn 14h30 ngày 23/4, ông cụ mặc áo mưa đi bộ trên đường bị nước suối Tô Ngọc Vân từ thượng nguồn đổ về, dâng cao cuốn trôi. Các công nhân vệ sinh đang làm việc nhìn thấy, song không thể ứng cứu do nước suối chảy xiết.

Đoạn suối dọc đường Tô Ngọc Vân, nơi ông cụ gặp nạn. Ảnh: Khánh Hương

Lực lượng chức năng cùng gia đình đã tổ chức tìm kiếm dọc suối và mở rộng ra hướng suối Cam Ly, xã Tà Nung và huyện Lâm Hà. Đến sáng nay, gia đình và lực lượng chức năng chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Một người thân của nạn nhân cho biết gia đình sống trên đường Hai Bà Trưng, phường 6, cách suối một đoạn ngắn. Đến nay gia đình vẫn chưa rõ vì sao ông bị cuốn xuống suối.

Suối Tô Ngọc Vân là một nhánh của suối Cam Ly - thượng nguồn từ làng hoa Hà Đông, phường 8, TP Đà Lạt, chảy qua khu vực trung tâm thành phố. Hai bên suối đoạn qua đường Phan Đình Phùng, Tô Ngọc Vân đều có lan can bảo vệ. Tuy nhiên, do suối sâu, chênh lệch độ cao lớn nên mỗi khi mưa to nước chảy xiết.

Sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài, chiều qua nhiều tỉnh thành phía nam mưa lớn cục bộ do ảnh hưởng rãnh áp thấp từ phía bắc. Những ngày tới các địa phương phía nam ngày nắng nhưng chiều tối có khả năng mưa rào và giông.

Khánh Hương - Trường Hà