Người đàn ông nuôi cả nhà chồng cũ của vợ

Trung QuốcKhông chỉ chu cấp tài chính để vợ nuôi bố mẹ và em chồng cũ, Ngô Thế Hưng còn mua một ngôi nhà mới để gia đình 8 người sống chung.

Trong chương trình truyền hình "Thank You for Coming" mới đây xuất hiện một gia đình đặc biệt.

Bốn năm sau khi chồng qua đời, Lý Thập Phương, 35 tuổi tái hôn với người từng giúp đỡ mình trong lúc nguy nan và mang anh về sống cùng nhà với bố mẹ chồng cũ.

Trên sân khấu, chồng hiện tại của cô, anh Ngô Thế Hưng, 39 tuổi, kể lại câu chuyện tình yêu với vợ. Phía dưới, mẹ chồng cũ của cô rưng rưng nước mắt. Tình yêu và lòng nhân hậu đã kết nối họ, biến ba gia đình tan vỡ thành một gia đình hoàn chỉnh.

Vợ chồng Ngô Thế Hưng, Lý Thập Phương và mẹ chồng cũ trong chương trình truyền hình tháng 9/2024. Ảnh: Metropolis Daily

Chồng Lý Thập Phương qua đời ngày 26/2/2017 trong một tai nạn lao động. Bố chồng đau khổ tìm đến rượu giải sầu, còn mẹ khóc cạn nước mắt. Em gái chồng chỉ 12 tuổi, hai con trai cô 6 và 4 tuổi.

Cô Lý năm đó mới 28 tuổi phải phải gánh vác cả hai gia đình, lúc nào cũng sống trong áp lực kinh tế đè nặng. Với tài thổi kèn, bất kể nắng hay mưa cô đi biểu diễn kiếm tiền ở đám cưới và đám tang. Số tiền kiếm được mỗi tháng chỉ đủ nuôi gia đình 6 người.

Về sau, Lý bắt đầu thử livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Chất giọng Sơn Đông của cô trong các buổi phát sóng trực tiếp đã thu hút sự chú ý của Ngô Thế Hưng, một đồng hương đang kinh doanh ở Hà Bắc. Khi biết hoàn cảnh của Lý, anh càng khâm phục, vì thế thường ủng hộ bằng cách mua các mặt hàng và lâu dần trở thành người ủng hộ lớn nhất các phiên livestream của cô. Thi thoảng họ nhắn tin với nhau qua WeChat.

Năm 2021, Lý đổ bệnh nặng và phải nhập viện. Kết quả cho thấy cô có nguy cơ ung thư. Bác sĩ khuyên đi chữa trị tại bệnh viện lớn, nhưng vì không có tiền nên cô mặc kệ số phận.

Ngô Thế Hưng phát hiện ra sự bất thường khi thấy Lý không livestream suốt ba ngày. Anh tìm cách liên lạc mới hay bệnh tình của cô. Người đàn ông lập tức bảo cô gửi tất cả hồ sơ bệnh án, rồi mang đi hỏi khắp nơi.

"Tôi thở phào khi biết cô ấy vẫn có thể chữa được", anh nói. Lúc này anh đề nghị đón cô đến Hà Bắc để giúp chữa bệnh.

"Tôi khó tin với lời đề nghị này, nhưng vẫn đến", Lý chia sẻ.

Lúc gặp ở ga xe lửa, người phụ nữ càng thêm mặc cảm, tự ti. Cô gầy gò, hốc hác vì bao năm sương gió, còn người đàn ông đối diện trắng trẻo, phong độ. Anh Ngô không để ý chuyện đó, lập tức đưa cô tới bệnh viện. Trong ba tháng tiếp theo, anh đã chi 120.000 tệ (400 triệu đồng) để chữa bệnh cho cô. Sức khỏe dần hồi phục cũng là khi cô Lý cảm động và nảy sinh tình cảm với ân nhân.