Người đàn ông nước ngoài nổ súng sau va chạm xe ở Hưng Yên

Sau khi va chạm với xe máy, Yu HaiYang, quốc tịch Trung Quốc, đã nổ súng thị uy ngay trong ôtô rồi cùng vợ bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành trước khi bị bắt.

Ngày 19/4, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Yu HaiYang, 38 tuổi, để điều tra về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 7/4, Yu HaiYang lái ôtô chở người phụ nữ trên đường Kinh Đô 1, khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) va chạm với xe máy của anh Trần Bảo Vũ (26 tuổi, quê Lào Cai). Tai nạn khiến nam thanh niên bị xây xát nhẹ, hỏng xe.

Yu HaiYang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Nhân chứng cho biết, người đàn ông trong ôtô có biểu hiện kích động, rút súng ngắn và lên đạn, sau đó có tiếng nổ phát ra từ trong xe. Chiếc ôtô rời khỏi hiện trường. Sự việc không gây thương vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nghĩa Trụ phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên phong tỏa hiện trường, thu giữ một vỏ đạn.

Theo cơ quan điều tra, để tránh bị phát hiện, Yu HaiYang và vợ liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, thay đổi phương tiện và che giấu hành tung. Đến chiều 8/4, khi đang lẩn trốn tại Nghệ An, họ bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nghi can người Trung Quốc thừa nhận hành vi, khai trong quá trình bỏ trốn đã ném khẩu súng xuống sông Hồng, khu vực gần bến phà Bình Minh (xã Mễ Sở, huyện Văn Giang) để phi tang.

Lê Tân