Người đàn ông nhập viện với bàn tay kẹt sâu trong máy xay thịt

TP HCMNam công nhân 40 tuổi bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay trái trong lúc vệ sinh thiết bị, buộc bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 phải cắt cụt 1/3 cẳng tay.

Ngày 13/1, BS.CKII Bùi Văn Phúc, Phó chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật chi trên, cho biết kíp trực tiếp nhận bệnh nhân một giờ sau tai nạn. Nạn nhân nhập viện cùng chiếc máy xay thịt nặng nề dính chặt vào tay, đau đớn dữ dội, các ngón tay dập nát hoàn toàn.

Ê kíp xác định tổn thương dập nát quá nghiêm trọng, nguy cơ nhiễm trùng và mất máu cao, không còn khả năng bảo tồn nên quyết định tháo khớp cổ tay để tách chi thể khỏi máy. Đánh giá sâu hơn cho thấy phần mềm và cơ vùng cẳng tay cũng dập nát, mất sức sống, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt cụt đến 1/3 trên cẳng tay trái. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, mỏm cụt khô ráo, không có dấu hiệu nhiễm trùng.

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Trần

Tai nạn xảy ra trước đó tại xưởng chế biến thịt heo nơi bệnh nhân làm việc. Trong quá trình vệ sinh, nam công nhân sơ ý để máy hoạt động khiến bàn tay trượt vào buồng xay. Dù những người xung quanh kịp thời ngắt điện, lực hút mạnh của trục xoắn vẫn kéo sâu cánh tay vào thân máy.

Theo bác sĩ Phúc, các tai nạn lao động liên quan đến máy xay thịt, máy ép thường gây hậu quả nặng nề, để lại di chứng tàn phế vĩnh viễn. Ông khuyến cáo người lao động cần tuân thủ tuyệt đối quy tắc an toàn, ngắt hoàn toàn nguồn điện trước khi vệ sinh hoặc sửa chữa máy móc công nghiệp, tránh thao tác trực tiếp bằng tay khi máy đang vận hành.

Lê Phương