Người đàn ông nguy kịch vì chữa viêm xoang theo 'bài thuốc' trên mạng

HÀ NỘI - Người đàn ông 63 tuổi đốt hỗn hợp sọ dừa và sừng trâu để xông mũi theo hướng dẫn trên Facebook, dẫn đến ngộ độc khí CO nặng, tổn thương tim và bỏng mặt.

Ngày 28/1, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh nhân đã tỉnh táo, giao tiếp tốt sau khi được rút ống nội khí quản. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo về nguy cơ di chứng thần kinh và tim mạch lâu dài.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm chống độc. Ảnh: Nguyên Hà

Trước đó, bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới lên Trung tâm Chống độc trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp và bỏng vùng mặt. Gia đình cho biết ông bị viêm xoang lâu năm, nghe theo bài thuốc lan truyền trên mạng xã hội nên tự chữa tại nhà. Ông đốt hỗn hợp gồm sọ dừa, lá đinh lăng và sừng trâu trong ống bơ, sau đó trùm chăn kín để hít khói xông. Người nhà sau đó phát hiện ông bất tỉnh bên cạnh lò đốt.

Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị ngộ độc khí CO (carbon monoxide) nghiêm trọng. Khí độc gây tổn thương tim, tiêu cơ vân và đe dọa trực tiếp đến não bộ. Các bác sĩ đã áp dụng phác đồ hồi sức tích cực để thải độc và xử lý vết bỏng.

Theo bác sĩ Nguyên, khí CO hình thành từ quá trình đốt cháy không hoàn toàn các nhiên liệu. Đây là loại khí không màu, không mùi, không vị nên nạn nhân rất khó nhận biết. Khi hít vào, CO nhanh chóng khuếch tán vào máu, chiếm chỗ của oxy trên hồng cầu, khiến các cơ quan thiết yếu như não và tim bị "bóp nghẹt" do thiếu dưỡng khí. Tình trạng này gây chết tế bào hàng loạt, dẫn đến suy sụp cơ thể nhanh chóng và tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Chuyên gia chống độc cảnh báo ngay cả khi qua khỏi cơn nguy kịch, khoảng 50% nạn nhân ngộ độc CO vẫn đối mặt với các di chứng về tâm thần kinh như sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ. Đáng lo ngại hơn, 1/3 số ca ngộ độc nặng có tổn thương tim ban đầu sẽ tử vong trong vòng 8 năm sau đó do biến chứng loạn nhịp tim. Nguy cơ di chứng đặc biệt cao ở người trên 35 tuổi.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt than, củi, khí gas hoặc nổ máy xe trong không gian kín để tránh ngộ độc khí CO. Đặc biệt, người bệnh cần cảnh giác với các phương pháp chữa bệnh truyền miệng thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội. Khi có vấn đề sức khỏe, người dân nên đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị đúng phác đồ.

Lê Nga