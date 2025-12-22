Người đàn ông nguy kịch vì bỏ điều trị viêm gan B

TP HCMBỏ thuốc điều trị viêm gan B, giảng viên đại học 39 tuổi rơi vào hôn mê sâu, suy gan tối cấp, buộc các bác sĩ phải ghép gan cấp cứu xuyên đêm để giành giật sự sống.

Ngày 22/12, ThS.BS.CK1 Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng kíp ghép gan, Bệnh viện Quân y 175, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính. Các biến chứng như rối loạn đông máu nặng, nhiễm độc não khiến người bệnh hôn mê sâu, phải thở máy. Các chỉ số sinh hóa cho thấy chức năng gan sụp đổ hoàn toàn chỉ sau một tuần phát triệu chứng.

Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B mạn tính nhưng chủ quan không theo dõi và uống thuốc đều đặn. Một tuần trước khi nhập viện, anh bắt đầu mệt mỏi, chán ăn, vàng da rồi diễn tiến nặng rất nhanh. Sau khi điều trị tại tuyến dưới và chuyển qua nhiều bệnh viện lớn tại TP HCM, tình trạng vẫn không cải thiện.

Hội đồng chuyên môn nhận định ghép gan là "cánh cửa sinh tử" duy nhất lúc này. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất là không có người thân nào trong gia đình phù hợp để hiến tạng. Trong thời khắc nguy cấp, một nam sinh viên 19 tuổi, có mối quan hệ thân thiết lâu năm với gia đình, đã tình nguyện hiến một phần lá gan cứu thầy.

Bệnh viện Quân y 175 kích hoạt quy trình báo động đỏ. Chỉ trong hơn 48 giờ, mọi thủ tục từ đánh giá tương thích, hội chẩn chuyên môn đến pháp lý được hoàn tất thần tốc. Ca đại phẫu kéo dài hơn 10 giờ xuyên đêm được thực hiện với sự hỗ trợ từ chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Bác sĩ Mạnh đánh giá đây là một thách thức cực lớn cho êkíp. Thông thường, một ca ghép gan cần vài tuần, thậm chí cả tháng để chuẩn bị. Trong trường hợp này, thời gian chỉ còn tính bằng giờ. Việc bệnh nhân đã hôn mê, thở máy sang ngày thứ 4 khiến nguy cơ viêm phổi, nhiễm trùng và biến chứng hậu phẫu tăng cao. Nếu chậm trễ thêm, cơ hội sống của người bệnh sẽ bằng không.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 phẫu thuật ghép gan xuyên đêm cứu bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau phẫu thuật, mảnh gan ghép hoạt động tốt, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định. Người hiến gan hiện sức khỏe ổn định và được theo dõi theo đúng quy trình chuyên môn.

Đây cũng là lần đầu bệnh viện áp dụng kỹ thuật tạo hình mảnh gan ghép bằng hai đoạn mạch nhân tạo để xử lý bất thường giải phẫu của tĩnh mạch gan phải. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian ghép nối và đảm bảo lưu thông máu cho mảnh gan, góp phần quyết định vào thành công của ca ghép.

Theo đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, ca ghép gan này tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật cao của đội ngũ thầy thuốc quân y, đồng thời là lời cảnh báo về nguy cơ suy gan tối cấp ở người mắc viêm gan B nhưng không được theo dõi và điều trị kiểm soát lâu dài.

Viêm gan B mạn tính nếu không được điều trị hoặc tự ý ngừng thuốc có thể khiến virus tái hoạt động mạnh, gây suy gan cấp. Giai đoạn đầu, bệnh thường chỉ biểu hiện mệt mỏi, ăn kém, vàng da nhẹ nên dễ bị bỏ qua, nhưng có thể diễn tiến nhanh sang rối loạn đông máu, nhiễm độc não và hôn mê gan đe dọa tính mạng. Viêm gan B cũng là nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan và ung thư gan. Ngay cả khi đã dùng thuốc kháng virus, người bệnh vẫn cần tái khám định kỳ 3-6 tháng để theo dõi và sàng lọc biến chứng, tránh những hậu quả nghiêm trọng.

Lê Phương