Người đàn ông ngừng tim sau khi tự đi bộ đến viện cấp cứu

Quảng TrịTự đi bộ vào viện vì khó thở dữ dội, người đàn ông 39 tuổi bất ngờ ngưng tim, ngưng thở ngay trên giường bệnh, được bác sĩ cứu sống trong gang tấc.

Sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị ngày 15/9. Theo các bác sĩ, bệnh nhân nhập viện một mình, không có người thân đi cùng. Ngay khi vừa nằm xuống giường bệnh để kiểm tra, anh đột ngột rơi vào trạng thái ngừng tuần hoàn.

Nhận thấy tình huống nguy cấp, êkíp trực gồm ba bác sĩ và 4 điều dưỡng đã lập tức tiến hành hồi sức tim phổi. Sau khoảng 5 phút ép tim, đặt nội khí quản và dùng thuốc theo phác đồ, bệnh nhân có nhịp tim trở lại, được thở máy và điều trị tích cực.

Bốn tiếng sau, bệnh nhân hồi phục tri giác, huyết động ổn định và qua cơn suy hô hấp. Sau khi liên lạc được với gia đình, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có tiền sử hen phế quản. Hiện, người đàn ông đã có thể tự thở, sinh hoạt bình thường, được theo dõi thêm.

Thoát chết khi tự đi bộ vào khoa cấp cứu Video bác sĩ ép tim cấp cứu bệnh nhân. Video: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Lê Phước Đức, Phụ trách Khoa Cấp cứu, nhận định đây là trường hợp điển hình cho thấy cơn hen phế quản có thể diễn tiến nguy hiểm trong chớp mắt nếu không được can thiệp kịp thời. Ông khuyến cáo người có tiền sử hen cần chủ động quản lý bệnh, luôn mang theo thuốc xịt giãn phế quản, tái khám định kỳ và ghi thông tin liên lạc của người thân trên giấy tờ tùy thân để các bác sĩ dễ liên hệ.

"Mỗi cơn hen không chỉ là cơn khó thở mà còn có thể là một 'cuộc đua sinh tử'", bác sĩ Đức nhấn mạnh.

Giai đoạn tháng 9-11 là thời điểm thời tiết chuyển mùa, nhiệt độ thay đổi đột ngột, độ ẩm cao, phấn hoa, nấm mốc, bụi mịn, virus và vi khuẩn gia tăng. Đây là điều kiện lý tưởng khiến đường hô hấp dễ bị kích ứng, đặc biệt ở những người có tiền sử hen phế quản, viêm phổi mạn, COPD. Cơn hen cấp nguy hiểm có thể nhận biết qua các dấu hiệu như khó thở tăng nhanh, thở khò khè, không thể nằm xuống, ho liên tục, ngực căng tức, môi tím tái, không nói được câu hoàn chỉnh, lơ mơ, vã mồ hôi hoặc có dấu hiệu lịm đi. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào tương tự, người bệnh cần gọi ngay 115 hoặc đến cơ sở y tế gần nhất.

Thúy Quỳnh