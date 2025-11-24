Người đàn ông ngừng tim khi đang nói chuyện với bác sĩ

Quảng TrịĐang khám đau vùng thượng vị, bệnh nhân 63 tuổi bất ngờ đổ gục, ngừng tuần hoàn ngay trước mặt nhân viên y tế và được cứu sống sau 30 phút ép tim.

Sự việc diễn ra sáng 24/11 tại Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình. Bệnh nhân trú xã Lệ Ninh nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, đi lại và giao tiếp bình thường. Khi nhóm y tế hỏi chuyện và chuẩn bị đo các chỉ số sinh tồn, ông đột ngột tím tái, sùi bọt mép, mất ý thức, ngưng thở.

Người đàn ông ngừng tim khi đang đi khám Êkíp bác sĩ ép tim cấp cứu bệnh nhân. Video: Bệnh viện cung cấp

Nghi ngờ bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, kíp trực lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu ngay tại phòng khám. Các bác sĩ ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng hỗ trợ thở, tiêm thuốc vận mạch và đặt nội khí quản kiểm soát đường thở.

Sau hơn 30 phút, tim bệnh nhân đập trở lại, mạch và huyết áp cải thiện. Bệnh viện sau đó chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới để tiếp tục can thiệp tim mạch chuyên sâu.

Ông Đoàn Tuấn Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình, cho biết tình huống xảy đến bất ngờ, bệnh nhân "gần như ngừng tim ngay trước mắt". "Trong cấp cứu ngừng tuần hoàn, từng giây đều có ý nghĩa quyết định, sự phản ứng nhanh đã giúp người bệnh qua nguy kịch", ông nói.

Đắc Thành