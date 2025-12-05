Người đàn ông ngưng thở do hóc nửa quả nho

Đang nằm ăn, bệnh nhân nam 62 tuổi bất ngờ bị hóc nửa quả nho xanh gây tắc nghẽn đường thở, được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ nội soi gắp dị vật khẩn cấp.

Thông tin từ bệnh viện hôm 4/12 cho biết bệnh nhân đang điều trị nội trú bệnh viêm phổi tại khoa Nội Tổng hợp. Ngay khi phát hiện người bệnh suy hô hấp do hóc dị vật, êkíp trực lập tức thực hiện thủ thuật Heimlich (ấn vùng bụng) để tạo áp lực đẩy dị vật ra ngoài. Tuy nhiên, do nửa quả nho có kích thước lớn và bề mặt trơn láng, phương pháp sơ cứu ban đầu không hiệu quả. Tình trạng bệnh nhân diễn tiến xấu rất nhanh, cơ thể tím tái và ngưng thở.

Các y bác sĩ vui mừng sau khi cứu được bệnh nhân. Ảnh: Kim Nguyễn

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ nhanh chóng đặt nội khí quản để kiểm soát đường thở, duy trì oxy và ổn định tuần hoàn, đồng thời hội chẩn khẩn cấp với khoa Hồi sức tích cực chống độc.

Bác sĩ Phan Thanh Thông cùng êkíp ngay sau đó tiến hành nội soi phế quản cấp cứu. Hình ảnh từ camera xác định nửa quả nho xanh nằm sâu, bít hoàn toàn lòng phế quản gốc trái. Sau nỗ lực can thiệp, các bác sĩ đã gắp thành công dị vật, giúp khai thông đường thở và giải phóng đờm nhớt ứ đọng.

Nhờ được tái lập lưu thông khí kịp thời, bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch. Hiện người bệnh có chỉ số hô hấp ổn định và tiếp tục điều trị bệnh lý viêm phổi tại bệnh viện.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ, tuyệt đối không ăn uống khi đang nằm. Với các loại trái cây có hình tròn, trơn như nho, nhãn, chôm chôm, cần bóc vỏ, bỏ hạt và chia nhỏ trước khi ăn để tránh nguy cơ hóc dị vật gây tắc nghẽn đường thở, đe dọa tính mạng.

An Bình