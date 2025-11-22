Người đàn ông nghiện rượu ung thư dạ dày

Người đàn ông 58 tuổi nghiện rượu, uống trung bình 1,5 lít rượu mỗi ngày trong nhiều năm, nay ung thư dạ dày giai đoạn muộn.

Bác sĩ Bệnh viện K chỉ định phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày bệnh nhân, vét hạch triệt căn ung thư sau đó tiếp tục đánh giá điều trị.

"Mục tiêu chính là cắt toàn bộ dạ dày để loại bỏ hoàn toàn tổn thương, thắt sát gốc các mạch máu nuôi dạ dày và vét hạch, đồng thời nối ống tiêu hóa thực quản với ruột non", PGS.TS Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại Quán Sứ, Bệnh viện K, nói hôm 21/11.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt, điều trị hóa chất bổ trợ.

Bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật cắt dạ dày. Ảnh: Hà Trần

PGS Vụ cho hay phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày, nối trong là phương pháp điều trị bệnh hiệu quả cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Tại Bệnh viện K, phẫu thuật nội soi có hiệu quả triệt căn tương đương phẫu thuật mở thường quy. Người bệnh ít đau sau mổ, hạn chế mất máu, khả năng nhiễm trùng vết mổ thấp hơn, thời gian nằm viện ngắn hơn, sớm trở lại sinh hoạt hàng ngày.

Về khả năng vét hạch, phẫu thuật nội soi có thể loại bỏ triệt để hạch vùng tốt, tương đương phẫu thuật mở đối với giai đoạn bệnh thích hợp, hạn chế gây biến chứng.

Thống kê của Tổ chức Ung thư Thế giới (Globacan 2020), Việt Nam mỗi năm ghi nhận mới hơn 17.000 người ung thư dạ dày, nam nhiều hơn nữ. Bệnh thường tiến triển âm thầm, triệu chứng mơ hồ, không điển hình nên dễ nhầm lẫn với các bệnh lành tính khác.

Ung thư dạ dày được chia làm hai giai đoạn sớm và tiến triển. Biểu hiện lâm sàng ở giai đoạn sớm không rõ, triệu chứng giống viêm loét dạ dày như chán ăn, ợ nóng, buồn nôn hoặc nôn, đau nóng rát hoặc căng tức vùng thượng vị, cảm giác ậm ạch, khó tiêu và ăn nhanh no.

Giai đoạn bệnh tiến triển, các triệu chứng biểu hiện rầm rộ hơn gầy sút cân, đau vùng thượng vị liên tục, nôn mửa và có khi nôn ra máu, đại tiện phân đen, thiếu máu với biểu hiện da niêm mạc nhợt, số lượng hồng cầu giảm qua xét nghiệm. Ở giai đoạn này, nếu còn khả năng phẫu thuật, bệnh nhân sẽ phải mổ cắt dạ dày và vét hạch (phẫu thuật triệt căn). Sau phẫu thuật, tùy thuộc vào giai đoạn bệnh mà bệnh nhân có thể được điều trị bổ trợ bằng hóa chất

Theo các chuyên gia, y học hiện đại có nhiều phương pháp điều trị ung thư hiệu quả, song tiên quyết vẫn là việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Với ung thư tiêu hóa nói chung, ung thư dạ dày nói riêng, nội soi tầm soát là phương pháp hiệu quả để phát hiện các vấn đề bất thường.

Lê Nga